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Общество

Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха

В Кыргызстане 5-7 марта ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 5 марта днем на большей части территории Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей, в отдельных районах Чуйской области, в предгорных районах дождь, переходящий в снег, в горных районах снег.

6-7 марта временами снег. В отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской областей сильный.

На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы. В отдельных районах усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.

Понижение температуры ожидается 7-8 марта: ночью в Чуйской долине до −10 градусов, по северу и в Таласской долине −12...−7, днем 0...+5 градусов, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью −4...+1, днем +6...+11 градусов, днем −2...+3, в зоне земледелия Иссык-Кульской области −6...−11 градусов, днем −3...+2, в Нарынской области ночью −10...−15, днем −1...−6 градусов.

В горных районах ночью до −20, днем −8...−3 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145510/
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