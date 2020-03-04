Драка возле супермаркета. Следствие завершается, задержанные содержатся в СИЗО-1

Следствие по факту жестокого избиения двоих мужчин возле супермаркета «Ярмарка» в микрорайоне «Джал» на стадии завершения. Скоро дело передадут в суд. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

По данным пресс-службы, подозреваемые Жаныбек Бапышов и Калысбек Сейитбеков все еще содержатся в СИЗО-1. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В ведомстве опровергли информацию гражданского активиста Адиля Турдукулова, который заявил, что арестованных отпустили «из-за покровительства милиции».

Помните жестокое избиение двух молодчиков в Джале, в ноябре прошлого года. А их оказывается уже отпустили из-за покровительства милиции. pic.twitter.com/EUU7C59jaB — Adil Turdukulov (@adil_turdukulov) March 4, 2020

Напомним, 28 августа 2019 года около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Оба получили тяжелые травмы, один из них впал в кому, вышел из нее несколько дней спустя. Выяснилось, что родственник одного из подозреваемых является сотрудником милиции.