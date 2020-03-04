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Общество

5 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-13.00 — улицы Московская, 54, 56/2, Чокморова, 1, 3, 5, Ибраимова, 33, 35, 37, Гоголя, 6, 8, 10;
  • 9.00-17.00 — улицы Белорусская, 14, 18, Киевская, 165, отрезки улиц Керамической, Широкой, Лумумбы, Профсоюзной, Садыгалиева, Ахунбаева, Курчатова;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Стадионная, Торт-Кул, Жетиген, Орто Кочо, Ынтымак, Улан, Адигене), «Касым» (улицы Профсоюзная, Салтанат, Орнок), «Ак-Орго» (улицы Акчолмок, Акбата, Бекбекей);
  • 9.30-15.00 — микрорайон «Тунгуч», 6/2;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Горького, Фатьянова;
  • 10.00-13.00 — отрезки улиц Гоголя, Огонбаева;
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-я, 2-я улицы).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Аламедин (улицы Набережная, Алма-Атинская, Заречная, Чапаева, Панфилова, Гидростроительная), Кок-Жар (улица Колбаева), Таш-Добо (улица Горького), Ысык-Булак, Пригородное (улицы Новая, Дорожная, 8 Марта, Строительная, Широкая, Лесная, Юбилейная, Жаштык, Островская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Советская, Фрунзе, Ала-Арчинская, Лавровых, Почтовая), Орок (улицы Проектируемая, Коновалова, Багорная, Раманкула), Фрунзе (улицы Ново-Садовая, Фрунзенская, Юбилейная, Садовая, Береговая), Джаны-Джер (улицы Правды, Школьная, Спортивная), Лесное (улицы Западная, Новая), Чат-Куль (улицы Первомайская, Набережная), город Шопоков (улицы Ленина, Московская, Советская, Киевская, переулки Зеленый, Победы);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Крупское (улицы Заводская, Набережная), Беловодское (улицы Фрунзе, Советская, Калинина, Колхозная, Ак-Суу, Луговая, Степаненко, Фрунзе, Курчатова, Рябова, Гагарина, Северная, переулок Шевченко);
  • 8.00-18.00 — село Ак-Суу (улица Южная, 11, 12);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Петропавловка (улицы Ленина, Пограничная), Новониколаевка (улица Первомайская), город Кара-Балта («Квартал Победы», 2, 9, улицы Почтовая, Жаштык, Центральная, Восточная, Садовая, Ленинградская, Некрасова, Звездная, Труда, Пушкина, Фрунзенская, Кожомбердиева, Ильича, Ломоносова, Агрономическая, Лермонтова, Узбекская, Громовой, Суворова);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Панфиловка (улица Центральная, 327-397), Чалдыбар (улицы Ташкентская, Верхняя, Советская, Подгорная, переулок Колхозный);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Чехова, Токтогула, Логвиненко, Восточная, Молодежная, Ленина, Молодой Гвардии, Гагарина, Лермонтова, Пионерская, Мичурина, Чкалова, Кирпичная), СТФ;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Бешим (улицы Ленина, Дордош, Токоева), Биримдик (улицы Комсомольская, Масылкан).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145489/
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