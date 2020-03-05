В Бишкеке 5 марта облачно, вечером возможен дождь. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 11 часов 26 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;

в ТРЦ Asia Mall проходит цветочная ярмарка;

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставки «Весна идет — весне дорогу» и «Семь цветов Солнца»;

«Галерея М» — на в ыставку «Узелок солнца».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — улицы Московская, 54, 56/2, Чокморова, 1, 3, 5, Ибраимова, 33, 35, 37, Гоголя, 6, 8, 10;

9.00-17.00 — улицы Белорусская, 14, 18, Киевская, 165, отрезки улиц Керамической, Широкой, Лумумбы, Профсоюзной, Садыгалиева Ахунбаева, Курчатова;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Стадионная, Торт-Кул, Жетиген, Орто Кочо, Ынтымак, Улан, Адигене), «Касым» (улицы Профсоюзная, Салтанат, Орнок), «Ак-Орго» (улицы Акчолмок, Акбата, Бекбекей);

9.30-15.00 — микрорайон «Тунгуч», 6/2;

9.30-17.00 — отрезки улиц Горького, Фатьянова;

10.00-13.00 — отрезки улиц Гоголя, Огонбаева;

10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-я, 2-я улицы).

7-й микрорайон, 53/2, 48/1, 48/2, 49/2, 49/7.

9.00-17.00 — в жилых массивах «Ак-Бата», «Ак-Жар», «Келечек».

У кого намечается той

Кылычбек Айдаралиев

Родился 5 марта 1971 года в селе Мирза-Аке Ошской области. Командующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил КР.

Памятные даты

День работника судебной системы Кыргызской Республики

Впервые этот профессиональный праздник отметили в 2005 году. Правительство установило этот день как дань признательности работникам судебной системы государства за их огромный вклад в развитие конституционных основ, обеспечение условий для соблюдения законности и охраны прав и свобод личности.

День ак-калпака

Этот праздник отмечается в стране с 2011 года по инициативе кинорежиссера Ырысбека Жабирова.

Ак-калпак — национальный головной убор кыргызов. Его форма и узоры не менялись и передавались из поколения в поколение. По ним кыргызы узнавали о возрасте и статусе владельца головного убора.

Открылась первая экспозиция Кыргызского государственного исторического музея Фото 24.kg. Кыргызский государственный исторический музей

Это случилось в 1927 году. Музей образован в 1926-м как первое научно-исследовательское учреждение Киргизии. В настоящее время площадь музея составляет 8 тысяч квадратных метров, на которых размещено около 90 тысяч экспонатов. Многие коллекции включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В начале февраля 2018 года Государственному историческому музею присвоен статус «национальный». Сейчас он закрыт на ремонт.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Талгат Нигматулин

Фото из интернета. Талгат Нигматулин

Родился в 1949 году в Кызыл-Кие.

В 1967-м предложили первую роль — белогвардейского офицера в фильме «Баллада о комиссаре». Окончив в 1971 году ВГИК, Талгат Нигматулин приехал в Ташкент и стал работать на студии «Узбекфильм». Тогда и появились его роли в фильмах «Седьмая пуля», «Встречи и расставания», «Сказание о Сиявуше».

Талгат Нигматулин писал рассказы и стихи. Именно он является автором слов известной песни «Русские березы».

Увлекшись восточной философией, Талгат Нигматулин вступил в секту, руководителями которой оказались преступники. Духовные братья убили его во время поездки в Вильнюс.

В 2001-м улица в Кызыл-Кие переименована в улицу Талгата Нигматулина.

Талгат Нигматулин снялся в одной из главных ролей в популярном советском фильме 1979 года режиссера Бориса Дурова «Пираты XX века». Многие кинокритики называют его «первым советским кинобоевиком». Лидер проката 1980-го — его посмотрели около 90 миллионов человек, а к 1990 году число посмотревших достигло примерно 120 миллионов.

Умер оперный певец Хусейн Мухтаров

Фото из интернета. Хусейн Мухтаров

Родился 18 июля 1938 года в селе Кен-Булак. Советский и кыргызский оперный певец (бас), народный артист СССР (1984).

С 1964-го — солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Пел как в национальных операх, так и в операх русских и западноевропейских композиторов.

Гастролировал во многих городах СССР и за рубежом.

Умер в 2001 году.

Умерла профессор Рахат Ачылова

Родилась в 1941 году в селе Говсубар Баткенского района Ошской области. Заслуженный деятель науки и образования Кыргызской Республики.

Первая девушка из далекого приграничного Баткена, получившая высшее образование и ученую степень в Ленинграде.

Научные труды Рахат Ачыловой направлены на социологические исследования, посвящены темам улучшения межнациональных отношений, определения роли семьи в обществе и решения проблем в сфере образования. Автор более 100 статей.

Подготовила 5 докторов наук и свыше 10 кандидатов наук.

Умерла 5 марта 2015-го.