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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 5 марта облачно, вечером возможен дождь. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 11 часов 26 минут.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
  • в ТРЦ Asia Mall проходит цветочная ярмарка;
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставки «Весна идет — весне дорогу» и «Семь цветов Солнца»;
  • «Галерея М» — на выставку «Узелок солнца».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • спартакиада «Ден соолук»;
  • чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-13.00 — улицы Московская, 54, 56/2, Чокморова, 1, 3, 5, Ибраимова, 33, 35, 37, Гоголя, 6, 8, 10;
  • 9.00-17.00 — улицы Белорусская, 14, 18, Киевская, 165, отрезки улиц Керамической, Широкой, Лумумбы, Профсоюзной, Садыгалиева Ахунбаева, Курчатова;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Стадионная, Торт-Кул, Жетиген, Орто Кочо, Ынтымак, Улан, Адигене), «Касым» (улицы Профсоюзная, Салтанат, Орнок), «Ак-Орго» (улицы Акчолмок, Акбата, Бекбекей);
  • 9.30-15.00 — микрорайон «Тунгуч», 6/2;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Горького, Фатьянова;
  • 10.00-13.00 — отрезки улиц Гоголя, Огонбаева;
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-я, 2-я улицы).

  • 7-й микрорайон, 53/2, 48/1, 48/2, 49/2, 49/7.

  • 9.00-17.00 — в жилых массивах «Ак-Бата», «Ак-Жар», «Келечек».

У кого намечается той

Кылычбек Айдаралиев

Родился 5 марта 1971 года в селе Мирза-Аке Ошской области. Командующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил КР.

Памятные даты

День работника судебной системы Кыргызской Республики

Впервые этот профессиональный праздник отметили в 2005 году. Правительство установило этот день как дань признательности работникам судебной системы государства за их огромный вклад в развитие конституционных основ, обеспечение условий для соблюдения законности и охраны прав и свобод личности.

День ак-калпака

Этот праздник отмечается в стране с 2011 года по инициативе кинорежиссера Ырысбека Жабирова.

Ак-калпак — национальный головной убор кыргызов. Его форма и узоры не менялись и передавались из поколения в поколение. По ним кыргызы узнавали о возрасте и статусе владельца головного убора.

Открылась первая экспозиция Кыргызского государственного исторического музея

24.kg
Фото 24.kg. Кыргызский государственный исторический музей
 

Это случилось в 1927 году. Музей образован в 1926-м как первое научно-исследовательское учреждение Киргизии. В настоящее время площадь музея составляет 8 тысяч квадратных метров, на которых размещено около 90 тысяч экспонатов. Многие коллекции включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В начале февраля 2018 года Государственному историческому музею присвоен статус «национальный». Сейчас он закрыт на ремонт.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Талгат Нигматулин

из интернета
Фото из интернета. Талгат Нигматулин

Родился в 1949 году в Кызыл-Кие.

В 1967-м предложили первую роль — белогвардейского офицера в фильме «Баллада о комиссаре». Окончив в 1971 году ВГИК, Талгат Нигматулин приехал в Ташкент и стал работать на студии «Узбекфильм». Тогда и появились его роли в фильмах «Седьмая пуля», «Встречи и расставания», «Сказание о Сиявуше».

Талгат Нигматулин писал рассказы и стихи. Именно он является автором слов известной песни «Русские березы».

Увлекшись восточной философией, Талгат Нигматулин вступил в секту, руководителями которой оказались преступники. Духовные братья убили его во время поездки в Вильнюс.

В 2001-м улица в Кызыл-Кие переименована в улицу Талгата Нигматулина.

Талгат Нигматулин снялся в одной из главных ролей в популярном советском фильме 1979 года режиссера Бориса Дурова «Пираты XX века». Многие кинокритики называют его «первым советским кинобоевиком». Лидер проката 1980-го — его посмотрели около 90 миллионов человек, а к 1990 году число посмотревших достигло примерно 120 миллионов.

Умер оперный певец Хусейн Мухтаров

из интернета
Фото из интернета. Хусейн Мухтаров

Родился 18 июля 1938 года в селе Кен-Булак. Советский и кыргызский оперный певец (бас), народный артист СССР (1984).

С 1964-го — солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Пел как в национальных операх, так и в операх русских и западноевропейских композиторов.

Гастролировал во многих городах СССР и за рубежом.

Умер в 2001 году.

Умерла профессор Рахат Ачылова

Родилась в 1941 году в селе Говсубар Баткенского района Ошской области. Заслуженный деятель науки и образования Кыргызской Республики.

Первая девушка из далекого приграничного Баткена, получившая высшее образование и ученую степень в Ленинграде.

Научные труды Рахат Ачыловой направлены на социологические исследования, посвящены темам улучшения межнациональных отношений, определения роли семьи в обществе и решения проблем в сфере образования. Автор более 100 статей.

Подготовила 5 докторов наук и свыше 10 кандидатов наук.

Умерла 5 марта 2015-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145481/
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