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Общество

В соцсетях вычислили «профессиональных» митингующих на акции Садыра Жапарова

Пользователи соцсетей вычислили «профессиональных» митингующих среди сторонников Садыра Жапарова, которые вышли на акцию в поддержку экс-депутата 2 марта 2020 года.

Напомним, что митинг с требованием освободить политика закончился беспорядками и разгоном, в результате которых пострадали люди. Милиция применила спецсредства в отношении участников, несколько десятков человек были задержаны, позже большинство отпустили. В отношении четверых начато досудебное производство по статье 264 «Массовые беспорядки» УК КР. Они заключены под стражу.

В СМИ и соцсетях опубликованы фотографии и видео с прошедшего митинга. Пользователи Facebook проанализировали снимки и кадры и стали вычислять тех, кто принимает участие в различных акциях. Так, среди выступавших на сцене на акции Садыра Жапарова замечена пожилая женщина, которая на следующий день пришла на процесс по делу бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Фото опубликовал в соцсетях пользователь Искен Афиджанов. 

Еще один скриншот с видео митинга 2 марта опубликовал на странице «Компромат» пользователь Малик Ахметов. По его словам, на кадрах запечатлена женщина, которая ранее замечена на акциях в поддержку Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Однако некоторые пользователи сомневаются, они считают, что это две разные женщины.

с Facebook
Фото с Facebook. Пользователи утверждают, что одна и та же женщина участвовала в акциях в поддержку Садыра Жапарова и Алмазбека Атамбаева

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145476/
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