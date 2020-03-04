Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

В некоторых районах Бишкека завтра, 5 марта, временно не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Ак-Бата», «Ак-Жар» и на городских водопроводных сетях.
Подачу воды прекратят с 9.00 до 17.00 в жилых массивах «Ак-Бата», «Ак-Жар», «Келечек».
Воды не будет и в школе № 43. Учебное заведение работать не будет.
Мэрия приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.
В случае возникновения проблем с водоснабжением горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:
— центральная диспетчерская служба: 0312560320;
— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;
— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.
Фотофакты можно прислать и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру 0770838458.