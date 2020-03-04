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Общество

Сквер вместо автомобильной парковки появится в микрорайоне «Тунгуч»

В микрорайоне «Тунгуч» вместо автомобильной парковки на улице Анкара появится сквер. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, решение принято накануне на выездном рабочем совещании.

«Замначальника Бишкекглавархитектуры Марат Жороев с сотрудниками отдела благоустройства и ландшафтной архитектуры презентовали эскизный проект будущего сквера. В нем предусмотрены прогулочные зоны, новые тротуары, скамейки и, конечно, зеленые насаждения», — сообщили в мэрии.

В мэрии добавили, что депутат Бишкекского городского кенеша Эльмир Досалиев предложил на соседнем участке, где сейчас находится стоянка для автомобилей, организовать детскую площадку. Городским службам поручено проверить наличие правоустанавливающих документов.

Организацию сквера планируют завершить в этом году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145450/
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