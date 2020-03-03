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Общество

4 марта: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Востокэлектро».

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Иссык-Кульская область
  • 13.00-15.00 — села Чельпек, Бурма-Суу, город Каракол (улицы Ростовская, Пушкина, Гоголя, Курочкина, Кравцова, Бекбоева, Стаханова, Дружбы, Маяковского, Харьковская, Мурманская, Островская, Ленинградская, Карасаева, Элебаева, Сталинградская, Тоголока Молдо, Акыйкат, Айтбаева, Киевская, Ворошилова, Кошевого, Искакова, Садовая, Майра, Керим кызы, Намыс, Токтогула, Фрунзенская, Транспортная, Ошская, Масанчи).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145392/
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