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Общество

В Бишкеке построят новое здание для столичной детской школы искусств № 9

В Бишкеке построят новое здание для столичной детской школы искусств № 9. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, конкурс на проведение проектно-изыскательских работ уже завершен. Его выиграла компания «Градстройресурс».

«Помещение, где сейчас располагается школа, построено в 1925 году. Оно тесное, неудобное и ветхое. Площадь школы всего 261 квадратный метр. В ней крохотные кабинеты, темные коридоры, и нет ни концертного, ни хореографического залов», — отметили в мэрии.

Площадь нового здания около тысячи квадратных метров. В нем будут как учебные классы, так и залы для выступления.

«В техническом задании для проектировщиков оговорено условие — обязательная установка пандусов, системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения, наружного освещения и подключение к интернету. Территория должна быть благоустроена, а новое здание иметь выразительный архитектурный облик», — отметили в мэрии.

Ожидается, что проект нового здания школы будет готов уже к осени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145386/
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