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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 4 марта днем без осадков. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День увеличился до 11 часов 23 минут.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
  • в ТРЦ Asia Mall проходит цветочная ярмарка;
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставки «Весна идет — весне дорогу» и «Семь цветов Солнца»;
  • «Галерея М» — на выставку «Узелок солнца».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • спартакиада «Ден соолук»;
  • чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

  • улица Фрунзе, 364/3;
  • до 5 марта — 7-й микрорайон, 53/2, 48/1, 48/2, 49/2, 49/7.

У кого намечается той

Муратбек Шайымкулов

Родился 4 марта 1960 года в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Советник президента.

Гагик Галачян

Родился 4 марта 1969 года в городе Львове (Украина). Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Кыргызстане. 

Люди, которые меняли мир

Родился актер Уринбой Рахмонов

В 1910 году в Оше родился кыргызский актер и театральный деятель, основатель узбекского драматического театра имени Бобура, участник Великой Отечественной войны, поэт и писатель Уринбой Рахмонов.

Его отец Рахмонберди Мадазимов — основатель театрального движения в Кыргызстане. В 17 лет Уринбой начал свою творческую деятельность в Ошском театре. Одновременно работал артистом, помощником режиссера, драматургом, певцом, музыкантом, суфлером, художником, гримером, писал небольшие пьесы и стихи для песен.

В 1934 году в составе коллектива театра участвовал в первых гастролях Ошского театра.

Заслуги Уринбоя Рахмонова в создании и деятельности театра отражены в книге Абдугани Абдугафурова «Ошский академический театр».

С началом Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт, был тяжело ранен, вернулся в родной театр. Воспитал 12 детей.

Умер в 1980 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145384/
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