В Бишкеке 4 марта днем без осадков. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День увеличился до 11 часов 23 минут.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
- в ТРЦ Asia Mall проходит цветочная ярмарка;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставки «Весна идет — весне дорогу» и «Семь цветов Солнца»;
- «Галерея М» — на выставку «Узелок солнца».
Спорт
- спартакиада «Ден соолук»;
- чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Отключение газа, света, воды
- улица Фрунзе, 364/3;
- до 5 марта — 7-й микрорайон, 53/2, 48/1, 48/2, 49/2, 49/7.
У кого намечается той
Муратбек Шайымкулов
Родился 4 марта 1960 года в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Советник президента.
Гагик Галачян
Родился 4 марта 1969 года в городе Львове (Украина). Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Кыргызстане.
Люди, которые меняли мир
Родился актер Уринбой Рахмонов
В 1910 году в Оше родился кыргызский актер и театральный деятель, основатель узбекского драматического театра имени Бобура, участник Великой Отечественной войны, поэт и писатель Уринбой Рахмонов.
Его отец Рахмонберди Мадазимов — основатель театрального движения в Кыргызстане. В 17 лет Уринбой начал свою творческую деятельность в Ошском театре. Одновременно работал артистом, помощником режиссера, драматургом, певцом, музыкантом, суфлером, художником, гримером, писал небольшие пьесы и стихи для песен.
В 1934 году в составе коллектива театра участвовал в первых гастролях Ошского театра.
Заслуги Уринбоя Рахмонова в создании и деятельности театра отражены в книге Абдугани Абдугафурова «Ошский академический театр».
С началом Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт, был тяжело ранен, вернулся в родной театр. Воспитал 12 детей.
Умер в 1980 году.