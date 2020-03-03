Иски Матраимовых против СМИ. Процесс перенесли на 12 марта

Бишкекский городской суд сегодня должен был рассмотреть частную жалобу представителей «Азаттыка» и Kloop на определение Свердловского районного суда об отказе в передаче дела по подсудности в Ленинский районный суд.

Напомним, судья Свердловского райсуда Жылдыз Ибраимова отказала в удовлетворении ходатайства юриста, представляющего интересы радио «Азаттык» о смене подсудности.

Юристы ответчиков просят Бишкекский горсуд отменить определение Свердловского райсуда и вынести определение о рассмотрении дела в Ленинский райсуд.

Коллегия по гражданским делам в составе Гульмиры Садыковой, Алмазбека Кудайбергенова и Ирины Скрипкиной удовлетворила ходатайство юриста Kloop о переносе рассмотрения жалобы — Фатима Якупбаева по уважительной причине не смогла сегодня явиться в суд.

Фото 24.kg. Бишкекский городской суд перенес рассмотрение жалобы ответчиков

Юристы семьи Матраимовых были категорически против переноса процесса. Однако суд, совещаясь на месте, удовлетворил ходатайство и перенес дату слушания на 12 марта.

Истцами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов — к «Азаттыку», 10 миллионов — к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона — к Kloop, 15 миллионов — к 24.kg.

Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.