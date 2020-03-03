11:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Иски Матраимовых против СМИ. Процесс перенесли на 12 марта

Бишкекский городской суд сегодня должен был рассмотреть частную жалобу представителей «Азаттыка» и Kloop на определение Свердловского районного суда об отказе в передаче дела по подсудности в Ленинский районный суд.

Напомним, судья Свердловского райсуда Жылдыз Ибраимова отказала в удовлетворении ходатайства юриста, представляющего интересы радио «Азаттык» о смене подсудности.

Юристы ответчиков просят Бишкекский горсуд отменить определение Свердловского райсуда и вынести определение о рассмотрении дела в Ленинский райсуд.

Коллегия по гражданским делам в составе Гульмиры Садыковой, Алмазбека Кудайбергенова и Ирины Скрипкиной удовлетворила ходатайство юриста Kloop о переносе рассмотрения жалобы — Фатима Якупбаева по уважительной причине не смогла сегодня явиться в суд.

24.kg
Фото 24.kg. Бишкекский городской суд перенес рассмотрение жалобы ответчиков

Юристы семьи Матраимовых были категорически против переноса процесса. Однако суд, совещаясь на месте, удовлетворил ходатайство и перенес дату слушания на 12 марта.

Истцами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов  к «Азаттыку», 10 миллионов  к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона  к Kloop, 15 миллионов  к 24.kg.

Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145321/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
«Азия Ньюс» должно выплатить 300 тысяч сомов главе МВД: решение суда
Брат экс-таможенника Эмиля Кимсанова заявляет об угрозах со стороны Матраимова
Разборки чемпиона и чиновника. Министра внутренних дел просят вмешаться
Сват Матраимовых подозревается в вывозе из Кыргызстана миллионов сомов
Иски Матраимовых против СМИ. Бишкекский горсуд рассмотрит жалобу ответчиков
ГКНБ проверит наличие недвижимости у семьи Матраимовых в Дубае
«Репортеры без границ» призвали отклонить иск Матраимовых к СМИ
Иски Матраимовых против СМИ. Ответчики готовы представить доказательства
Иски Матраимовых против СМИ будет рассматривать Свердловский райсуд Бишкека
Иски Матраимовых против СМИ. Ответчики просят направить дело в другой суд
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
После митинга брата Садыра Жапарова и&nbsp;Амангелды Артыкова доставили в&nbsp;ГКНБ После митинга брата Садыра Жапарова и Амангелды Артыкова доставили в ГКНБ
Потерять бизнес и&nbsp;дома могут бишкекчане из-за строительства дороги Потерять бизнес и дома могут бишкекчане из-за строительства дороги
Митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова. На&nbsp;акции звучат ультиматумы Митинг в поддержку Садыра Жапарова. На акции звучат ультиматумы
Бизнес
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
3 марта, вторник
11:14
В Кыргызстане будут уничтожать некачественные и контрафактные продукты В Кыргызстане будут уничтожать некачественные и контраф...
11:11
Проект детальной планировки Бишкека депутаты намерены обсудить с правительством
11:09
Иски Матраимовых против СМИ. Процесс перенесли на 12 марта
11:03
«Ата Мекен» не дает популистских обещаний. Так считает Омурбек Текебаев
10:59
Экологи бьют тревогу: государство недостаточно информирует граждан о вреде смога