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Общество

Фильм «Жөө күлүк» из Кыргызстана номинировали на премию «Ника»

Фильм «Жөө күлүк» («Босоногий») режиссера Мирлана Абдыкалыкова номинировали на премию «Ника». Накануне в Москве объявлены номинанты 33-й Российской национальной кинематографической премии за 2019 год.

В категории «Лучший фильм стран СНГ, Грузии и Балтии» он поборется с лентами из Эстонии, Грузии, Армении и Казахстана.

Лента «Айка» Сергея Дворцевого о мигрантке из КР поборется за победу в номинации «Лучший игровой фильм». Его конкуренты — «Грех» Андрея Кончаловского, «Дылда» Кантемира Балагова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Француз» Андрея Смирнова.

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Мировая премьера кыргызского фильма «Жөө Күлүк» состоялась в Южной Корее

Национальная кинематографическая премия «Ника учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств. Победители получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.

Объявление победителей и торжественная церемония вручения наград 33-й национальной кинематографической премии «Ника» состоится 29 марта в Москве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145306/
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