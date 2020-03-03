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Общество

Коронавирусом заразилась почти 91 тысяча человек

Число людей, которые заразились новым коронавирусом, достигло 90 тысяч 914 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За последние сутки показатель вырос на 1 тысячу 843 человека.

Число умерших — 3 тысячи 117 человек, выздоровевших — 47 тысяч 984 человека.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 217 случаев заражения, 2 тысячи 834 умерших и 36 тысяч 167 выздоровевших.

Отмечается, что за пределами Китая подтвердили 10,8 тысячи случаев заболевания в 73 государствах. Больше всего больных в Южной Корее (4 тысячи 812), Италии (2 тысячи 36), Иране (1 тысяча 501), Японии (274), Франции (191) и Германии (159).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145305/
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