За плохую работу 77 налоговиков получили выговоры и замечания

По итогам коллегии 77 налоговиков получили дисциплинарные взыскания, а ряд руководителей ротированы. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Отмечается, что строгий выговор объявлен четырем начальникам отделов территориальных налоговых органов. Выговор получили восемь начальников, один заместитель начальника, четыре руководителя отдела и два специалиста по правовым вопросам. Еще 28 начальникам налоговых органов, шести заместителям начальника, 16 руководителям отделов и восьми специалистам по правовым вопросам сделано замечание.

Кроме этого, в порядке ротации заместитель начальника управления ГНС по Араванскому району назначен начальником УГНС по Ала-Букинскому району, начальник УГНС по Аксыйскому району переведен начальником УГНС по городу Майлуу-Суу. Прежний начальник УГНС по городу Майлуу-Суу переведен на должность заместителя начальника УГНС по Сузакскому району. А замначальника управления ГНС по Сузакскому району назначен начальником налоговой по Аксыйскому району.

«Заместитель начальника УГНС по Ала-Букинскому району переведен в центральный аппарат ГНС начальником отдела. Сейчас идет конкурсный отбор на должности заместителей начальников управлений ГНС по Араванскому и Ала-Букинскому районам», — рассказали в ГНС.