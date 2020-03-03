Кыргызстанцы боятся коронавируса: туристический спрос значительно снизился

За февраль туристический спрос у кыргызстанцев значительно снизился. Основная причина — вспышка коронавируса в Китае. Об этом 24.kg сообщил туристический сервис Aviasales.kg.

По его данным, спрос на авиабилеты упал на 22 процента. В то же время за последний месяц спрос на авиабилеты в Кыргызстан из других стран сократился на 40 процентов.

Максимальное снижение интереса аналитики зафиксировали к КНР, куда за последние пару месяцев снизилось количество поисковых запросов в два раза, а количество купленных авиабилетов — в 2,5 раза.

Снизился спрос на билеты из КР в Италию на 23 процента, а в рейтинге популярности направлений эта страна спустилась на 24 строки вниз.

Кроме того, в феврале упал спрос и на перелеты в Южную Корею: искать билеты стали на треть реже, а покупать — в 1,5 раза меньше.

Похожую тенденцию специалисты зафиксировали и с Ираном: путешественники проверяют цены и приобретают билеты в Тегеран в 1,5 раза реже, чем до новостей о коронавирусе.

По информации туристического сервиса, количество поисковых запросов и покупок авиабилетов сокращается минимум на 10 процентов. Это снижение связано в первую очередь с боязнью путешественников заразиться коронавирусом, отмечают эксперты.