Митинг в поддержку Садыра Жапарова. В ГУВД Бишкека заверили: разгона не будет

В ГУВД Бишкека заверили, что разгонять митинг не будут. «Милиция работает в штатном режиме», — заявил 24.kg пресс-секретарь столичной милиции Улан Джумаков.

По его словам, сотрудники ведомства не переведены на усиленный режим несения службы.

Ранее в соцсетях пользователи сообщали, что видели автобусы со спецназом.

Напомним, сегодня утром МВД распространило официальное заявление, что любые попытки митингующих дестабилизировать ситуацию будут жестко пресекаться. «Создан оперативный штаб, составлен план мероприятий. Осуществляется комплекс предусмотренных законом оперативно-профилактических мер в местах массового скопления населения, а также в среде организованной преступности, направленный на сохранение общественно-политической стабильности в стране», — отметили в ведомстве.