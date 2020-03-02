Кыргызстанцев, пользующихся поддельными документами, выявили в Москве и области

В Москве и одноименной области выявили граждан Кыргызстана и соседних стран, использующих поддельные документы КР. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, представительство министерства в России совместно с территориальными правоохранительными органами РФ продолжает работу по выявлению и пресечению фактов использования поддельных документов гражданина Кыргызстана на территории Российской Федерации.

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В феврале выявлено восемь фактов использования поддельных документов, в том числе два — гражданами соседнего государства. В ведомстве не уточнили, какого.

В МВД отметили, что поддельные документы (общегражданские паспорта и водительские удостоверения) прибретались для облегчения пребывания и занятия трудовой деятельностью на территории России, в том числе частным извозом (такси).

«Экспертиза показала, что документы изготовлены способом цветной струйной печати. В действиях вышеуказанных граждан предусмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей «Использование заведомо подложного документа» УК РФ», — добавили в ведомстве.

В МВД заметили, что в настоящее время по возбужденным уголовным делам проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные мероприятия для установления лиц, причастных к изготовлению поддельных документов.

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Представительство МВД КР в РФ настоятельно рекомендует своим гражданам не нарушать законодательство страны пребывания, а также избегать мошенников и посредников, которые предлагают нелегальные посреднические услуги, такие как оформление и продление регистрации, оформление различных доверенностей, заверенных нотариусами, получение различных справок государственных учреждений и продажа авиабилетов, которые впоследствии оказываются поддельными.

Использование поддельных документов влечет за собой уголовную ответственность, напоминают в министерстве.

Представительство МВД Кыргызстана в России рекомендует гражданам обращаться в государственные или официальные органы для получения необходимых документов. А достоверную информацию о лицах, занимающихся изготовлением поддельных документов, просят сообщать на горячую линию +79268908700. Анонимность гарантируется.

Добавим, читатель 24.kg сообщил, что в одном из Telegram-каналов в Москве продают поддельные кыргызские паспорта и водительские удостоверения. По его словам, любой желающий может заказать документы и в течение нескольких часов они будут готовы.