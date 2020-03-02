3 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 14, 19, улица Белорусская, 2/2, отрезки улиц Чехова, Медерова, Гастелло, переулок Ашхабадский;

9.00-18.00 — отрезки улиц Ленинградской, Эркиндик, Магаданской, Гагарина, Ак-Чолмок;

9.30-12.00 — 6-й микрорайон, 9 /1, 10/1,11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1;

9.30-17.00 — отрезки улиц Карасаева, Волковской, Курманджан Датки, Парковой, проспект Чуй, 178, переулки Береговой, Гранитный, Рыбинский;

9.30-18.00 — улицы Боконбаева, 152, 152в, 154, 158, Исанова, 5, жилмассивы «Ак Орго» (улицы Саадак, Камбаркан, Кырк Чоро), «Ак Орго» (улица Алыкулова), отрезки улиц Смоленской, Горького, Фатьянова, Гагарина;

10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас», микрорайон «Тунгуч»;

11.00-15.00 — отрезок улицы Радищева.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Луговое (улицы Луговая, Алма-Атинская), Таш-Добо (улицы Горького, Советская), Ленинское (улица Садовая), Восток (улицы Ленина, Озерная, Энгельса, 60 лет Киргизии, Ленина, Садовая, Карла Маркса, Щорса, Западная), Маевка (улицы Шоссейная, Центральная), Васильевка (западная часть), Виноградное (здание айыл окмоту, восточная часть), Полевое, Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Рассвет, жилмассив «Учкун» (улицы Айбек-Ата, Мадиева, Зернаток);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Лесное (улицы Центальная, Восточная), Фрунзе (улицы Фрунзенская, Береговая, Юбилейная, Садовая, Новосадовая), Новопавловка (улицы Кирова, Ворошилова, Ахунбаева, Железнодорожная, Садовая, Димитрова, Ала-Арчинская, Лавровых, Фрунзе, Советская), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, Фрунзе, Жанылык, Келечек, Линейная, Степная, 40 лет Победы, Индустриальная, Белинского), Тюз (улицы Центральная, Южная);

13.00-17.00 — село Лесное (улицы Западная, Новая);

10.00-13.00 — село Сокулук (улицы Советская, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, начало улицы Белинской);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Крупское (улица Центральная), Сретенка (кошара), Беловодское (улицы Лермонтова, Кирова, пекарня);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Степное, Малтабар (улица Восточная), город Кара-Балта (улица Свердлова, 20, 24, 27, 29);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Октябрьское;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Милянфан, Норус, Новопокровка (улицы Ленина, Советская), Люксембург (улицы Бекмуратова, Лермонтова, Крупская, Ватутина, Чапаева, Гоголя, Льва Тостого, переулок Ысык-Атинский), город Кант (улицы Ленина, Абдраимова, Панфилова, Маяковского, Гастелло);

Чуйский РЭС