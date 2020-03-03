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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 марта небольшая облачность, вечером возможен слабый дождь. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День увеличился до 11 часов 20 минут.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
  • в ТРЦ Asia Mall проходит цветочная ярмарка;
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на открытие выставок «Весна идет — весне дорогу» и «Семь цветов Солнца».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • спартакиада «Ден соолук»;
  • чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 14, 19, улица Белорусская, 2/2, отрезки улиц Чехова, Медерова, Гастелло, переулок Ашхабадский;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Ленинградской, Эркиндик, Магаданской, Гагарина, Ак-Чолмок;
  • 9.30-12.00 — 6-й микрорайон, 9 /1, 10/1,11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Карасаева, Волковской, Курманджан Датки, Парковой, проспект Чуй, 178, переулки Береговой, Гранитный, Рыбинский;
  • 9.30-18.00 — улицы Боконбаева, 152, 152в, 154, 158, Исанова, 5, жилмассивы «Ак Орго» (улицы Саадак, Камбаркан, Кырк Чоро), «Ак Орго» (улица Алыкулова), отрезки улиц Смоленской, Горького, Фатьянова, Гагарина;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас», микрорайон «Тунгуч»;
  • 11.00-15.00 — отрезок улицы Радищева.

  • до 4 марта — улица Фрунзе, 364/3;
  • до 5 марта — 7-й микрорайон, 53/2, 48/1, 48/2, 49/2, 49/7.

  • 9.00-17.00 — жилой массив «Ак-Босого».

У кого намечается той

Дэниел Таго

Родился 3 марта 1986 года в городе Аккра в Гане. Игрок национальной сборной Кыргызстана по футболу, защитник.

Памятные даты

День государственного флага Кыргызстана

Праздник установлен в целях воспитания граждан Кыргызстана в духе патриотизма и уважительного отношения к государственным символам страны.

Государственный флаг утвержден Верховным советом Республики Кыргызстан 3 марта 1992 года. Первый флаг поднят 5 марта 1992-го над зданием Дома правительства в Бишкеке. Авторы флага — Эдиль Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков.

Торжественная церемония поднятия государственного флага Кыргызстана новых размеров (10×15 метров) и на новом флагштоке (45 метров вместо 18) состоялась в столице 11 июня 2009 года.

Всемирный день писателя

Всемирный день писателя отмечается практически во всех странах ежегодно 3 марта. Учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, который проходил с 12 по 18 января 1986 года.

ПЕН-клуб основан в Лондоне в 1921-м. Название организации — аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets — поэты, Essayists — очеркисты, Novelists — романисты.

Идея создания организации принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт.

Всемирный день дикой природы

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией постановила провозгласить 3 марта Всемирным днем дикой природы.

Владислава Ногая
Фото Владислава Ногая
Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить внимание на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной деятельностью. Кроме того, этот день напоминает нам о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия.

По воскресеньям мы публикуем подборки фотографий интересных мест от читателей, чтобы показать, какая великолепная в Кыргызстане природа.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Кубат Осмонбетов

Родился 3 марта 1935 года в селе Куртка Нарынской области. Профессор, доктор геолого-минерологических наук, академик двух международных академий, заслуженный геолог, дважды лауреат Государственной премии в области науки и техники.

Специалист в области геологии и металлогении, а также охраны окружающей среды.

Опубликовано более 400 научных работ, в том числе 15 монографий и 3 учебника. Под его руководством защищены пять кандидатских диссертаций.

Родился профессор Жумагул Сааданбеков

Родился 3 марта 1940 года в селе Шапак Иссык-Кульской области. Профессор, доктор политических наук.

С 1985 по 1995 год был депутатом двух созывов Верховного Совета Киргизской ССР и Жогорку Кенеша.

В разные годы занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Украине, по совместительству в Румынии и Молдове, а также в Казахстане. Экс-ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Родился врач Андрей Сопуев

Родился в 1961 году в городе Фрунзе. Доктор медицинских наук, профессор, академик Европейской академии естествознания (Лондон, Великобритания), член Всемирной ассоциации неотложных хирургов.

Провел около 3 тысяч операций.

Научные разработки Андрея Сопуева внесли весомый вклад в реформу хирургической службы Кыргызстана и получили высокую оценку за рубежом.

Основные работы посвящены диагностике и лечению острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, ранам и раневой инфекции, применению различных технических средств в хирургии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145247/
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