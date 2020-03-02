Завтра в жилмассиве «Ак-Босого» не будет холодной воды

Завтра в жилом массиве «Ак-Босого» не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Ак-Босого-1», «Ак-Босого-2» и на городских водопроводных сетях.
Подачу прекратят с 9.00 до 17.00.
Воды не будет в том числе в средней и начальной школах № 81, детском саду № 2 «Алтынай». Эти учреждения работать не будут.
Мэрия приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.
В случае возникновения проблем с водоснабжением горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:
— центральная диспетчерская служба: 0312560320;
— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;
— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.
Фотофакты можно прислать и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру 0770838458.