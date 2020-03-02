Передача «Манаса» во внешнее управление. Решение о ГЧП приняли заранее

Решение о проекте государственно-частного партнерства по развитию и модернизации аэропорта «Манас» принято до создания рабочей группы. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.
Отмечается, что идею передать «Манас» инвесторам озвучивали неоднократно. Переговоры с различными инвесторами вели с 2014 года. А рабочую группу правительство создало для выбора консультанта.
В пресс-службе аэропорта «Манас» сообщили, что от ОАО в состав рабочей группы входил один представитель.
«Рабочей группе нужно было выбрать финансового консультанта для разработки технического задания по передаче аэропорта во внешнее управление», — прокомментировали в компании.
Напомним, что об идее правительства передать аэропорт «Манас» во внешнее управление стало известно в начале 2020 года. При этом выгоду от проекта еще не проанализировали. Советником правительства в этом вопросе будет Международная финансовая корпорация (IFC).