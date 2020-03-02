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Общество

На Иссык-Куле незаконно и массово вырубают деревья

На Иссык-Куле массово вырубают деревья. Фотографии с места в соцсетях опубликовал пользователь Серик Токчулуков.

По его словам, по дороге между селами Ананьево и Кок-Добо незаконно спиливают деревья, которые годами росли и были местной достопримечательностью. «Жалобы в айыл окмоту не помогают. А нарушители остаются безнаказанными. Прошу соответствующие органы проверить данный участок и  наказать виновных», — написал пользователь.

Начальник управления по Иссык-Кульскому району Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Тилек Текебаев рассказал 24.kg, что участок в 25 гектаров вдоль дороги около села Ананьево продан в 2008 году.

«На данный момент отправили запросы соответствующим ведомствам, чтобы установить, принадлежит ли территория, где вырубаются деревья, частным лицам или нет», — сказал Тилек Текебаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145240/
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