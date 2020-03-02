Через КПП «Кен-Булун» и «Токмак» стали пропускать граждан третьих стран

Статус пунктов пропуска «Кен-Булун-автодорожный» и «Токмак-автодорожный» на кыргызско-казахской границе изменили с двустороннего на многосторонний (международный). Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

С сегодняшнего дня через КПП стали пропускать граждан третьих стран.

Ранее там могли проходить границу только кыргызстанцы и казахстанцы. Пункт пропуска «Токмак-автодорожный» расположен возле моста имени Юнуса Дунларова, «Кен-Булун-автодорожный» — недалеко от одноименного села. Через оба КПП пропускают граждан, автомобили и грузы. Работают они круглосуточно.