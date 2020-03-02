Митинг Садыра Жапарова. Встреча с президентом: желаемое вместо действительного

В Бишкеке проходит митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Одиннадцать участников акции протеста пришли к «Белому дому». Они требуют встречи с президентом.

«Это решение народа. Как избиратели, мы требуем встречи с главой государства», — сказали митингующие.

По словам жителя Аксыйского района Асана ажы Жуматаева, он хочет сказать президенту, что Садыр Жапаров думал всегда о народе и его надо отпустить.

Один из участников акции зашел в здание КПП «Белого дома». Однако, как отметили в аппарате главы государства, в рабочем графике Сооронбая Жээнбекова нет встречи со сторонниками Садыра Жапарова.

Ранее организаторы акции заявили, что десять человек пошли на встречу с президентом. На вопрос о том, знает ли о намерениях участников сам Сооронбай Жээнбеков, участники ответили: «Мы так решили».