Около 10 тысяч военнослужащих стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) примут участие в совместных антитеррористических учениях «Мирная миссия», которые впервые пройдут на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области в августе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

«Военные представители стран Шанхайской организации сотрудничества подписали совместный протокол по итогам второго раунда консультаций штабных переговоров, которые завершились в Кемеровской области. В соглашение вошли вопросы всестороннего обеспечения войск и замысел практических этапов. Планируется, что в учениях примут участие около 10 тысяч военнослужащих», — говорится в сообщении.

В консультациях участвовали представители России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

«Также в ходе совместной работы участники посетили полигон «Юргинский», где провели рекогносцировку места основного этапа. Кроме этого, иностранные военные осмотрели место преодоления водной преграды на технике. Для некоторых стран подобный опыт станет первым», — пояснили в пресс-службе военного округа.

Во время маневров военнослужащим предстоит отработать задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции объединенной группировкой войск (сил) стран ШОС.