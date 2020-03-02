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Общество

Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Инициаторы хотят, чтобы их принял президент

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Число участников акции протеста увеличилось до тысячи человек.

Один из выступающих заявил, что президент Сооронбай Жээнбеков должен принять представителей сторонников осужденного экс-депутата. В частности, брата Садыра Жапарова Сабыра и экс-нардепа Каныбека Осмоналиева.

«Здесь собрались люди из семи регионов страны. Президент Сооронбай Жээнбеков должен принять девятерых аксакалов, в числе которых брат Садыра Жапарова Сабыр и экс-депутат парламента Каныбек Осмоналиев. Они объективно расскажут о ситуации», — сказал выступающий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145201/
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