Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Инициаторы хотят, чтобы их принял президент

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Число участников акции протеста увеличилось до тысячи человек.

Один из выступающих заявил, что президент Сооронбай Жээнбеков должен принять представителей сторонников осужденного экс-депутата. В частности, брата Садыра Жапарова Сабыра и экс-нардепа Каныбека Осмоналиева.

«Здесь собрались люди из семи регионов страны. Президент Сооронбай Жээнбеков должен принять девятерых аксакалов, в числе которых брат Садыра Жапарова Сабыр и экс-депутат парламента Каныбек Осмоналиев. Они объективно расскажут о ситуации», — сказал выступающий.