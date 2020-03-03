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Общество

В Кыргызстане зарегистрировано почти 10 тысяч ВИЧ-инфицированных

В Кыргызстане на 1 февраля 2020 года зарегистрировано 9 тысяч 757 случаев ВИЧ-инфицирования, в том числе 9,2 тысячи — среди граждан КР, 539 иностранцев. Такую статистику приводит РЦ «СПИД».

По его данным, среди лиц со статусом более 3,6 тысячи — потребители инъекционных наркотиков.

Больше всего ВИЧ-инфицированных (2,7 тысячи) зарегистрировано в Чуйской области, меньше всего (136) — в Таласской. В Бишкеке 1,8 тысячи граждан с ВИЧ, в Оше — 1,1 тысячи.

Антиретровирусная терапия назначена 6 тысячам 252 лицам с ВИЧ, но получают ее 4,1 тысячи, в том числе 423 ребенка. Отказались от лечения около 1 тысячи человек.

За все время умерло 2 тысячи 124 лица с ВИЧ, из них на стадии СПИД — 666 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145184/
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