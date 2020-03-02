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Общество

Передача «Манаса» во внешнее управление. Рабочая группа выбирала консультанта

Правительство создало рабочую группу только для того, чтобы выбрать консультанта для передачи аэропорта «Манас» во внешнее управление. Распоряжение кабмина доступно на сайте Министерства юстиции.

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В документе отмечено, что рабочую группу образуют для всестороннего рассмотрения предложений международных финансовых институтов по оказанию финансового и технического содействия в подготовке и реализации проекта государственно-частного партнерства по развитию и модернизации аэропортов Открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Манас». При этом результат должны были представить в течение двух месяцев.

Этим же распоряжением правительство отменило свои решения об образовании рабочей группы для изучения условий инвестиционного соглашения с турецкой компанией TAV Airports Holding от 2017 года и создании координационного совета по развитию транспортно-логистического центра Открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Манас» от 2014 года.

Отметим, что ни в одном, ни в другом документе не указано, что аэропорт должен развиваться по схеме государственно-частного партнерства.

Напомним, что об идее правительства передать аэропорт «Манас» во внешнее управление стало известно в начале этого года. При этом выгоды проекта еще не проанализировали. Советником правительства в этом вопросе будет Международная финансовая корпорация (IFC).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145182/
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