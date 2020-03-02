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Общество

Продажа кыргызстанских паспортов в Москве. Комментарий чиновников ГРС

Биометрические паспорта граждан Кыргызстана подделать невозможно. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГРС.

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В ведомстве отметили, что в ГРС функционирует автоматизированная информационная система «Государственный реестр национальных паспортов», которая содержит в себе весь перечень выданных, аннулированных и недействительных документов. Достоверность паспорта можно проверить на портале электронных услуг www.portal.srs.kg.

«Со стороны злоумышленников предлагаются к изготовлению паспорта старого образца, а биометрические паспорта с чипом, введенные в Кыргызстане с 2017 года, невозможно подделать», — сказали в пресс-службе.

Напомним, читатель 24.kg рассказал, что в одном из telegram-каналов в Москве продают поддельные кыргызские паспорта и водительские удостоверения. По его словам, любой желающий может заказать документы, и в течение нескольких часов они будут готовы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145165/
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