09:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке начали мыть улицы

Муниципальное предприятие «Тазалык» начало мойку улиц Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники предприятия поменяли зимнее оборудование на комбинированной спецтехнике для мойки столичных улиц.

Накануне помыли проспекты Манаса, Жибек Жолу, Чуй, Дэн Сяопина и улицы Фучика, Махатмы Ганди, Байтика Баатыра, Абдрахманова, Толстого, Гагарина, Фрунзе, Шопокова, Ибраимова, Юнусалиева, Ахунбаева и Шабдана Баатыра.

В мэрии добавили, что саночистка и вывоз твердых бытовых отходов в столице проводятся в штатном режиме. Для обращений горожан создан единый WhatsApp столичной мэрии: 0554182185, также бишкекчане могут звонить по номерам 1840 и 1850.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145151/
просмотров: 338
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Исфане выпал снег. Жители жалуются, что не чистят дороги
На сотрудников «Тазалыка» завели уголовное дело — присвоили топливные талоны
Скандал в мэрии Бишкека Азиз Суракматов назвал рабочим процессом
Откуда в «Тазалыке» высокие зарплаты и что с ним надо сделать, объяснил вице-мэр
«Вы пытаетесь закрыть мне рот». Пресс-секретарь «Тазалыка» ответила вице-мэру
«Тазалык» восстановил ограждение, снесенное микроавтобусом
Снег в Бишкеке. Бишкекчане недовольны работой МП «Тазалык»
Снег в Бишкеке. Припаркованные на дорогах машины мешают уборке
Наш ответ австралийским пожарным. Дворники и грузчики Бишкека провели фотосессию
«Тазалык» продолжает очищать улицы Бишкека от снега
Популярные новости
Потерять бизнес и&nbsp;дома могут бишкекчане из-за строительства дороги Потерять бизнес и дома могут бишкекчане из-за строительства дороги
В&nbsp;Москве кыргызский паспорт продают за&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов, права&nbsp;&mdash; за&nbsp;4&nbsp;тысячи В Москве кыргызский паспорт продают за 5 тысяч сомов, права — за 4 тысячи
У&nbsp;кыргызстанца с&nbsp;круизного лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус У кыргызстанца с круизного лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
Право частной собственности в&nbsp;Кыргызстане находится под реальной угрозой Право частной собственности в Кыргызстане находится под реальной угрозой
Бизнес
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
Миссия или мотивация? Как создать из&nbsp;компании место, откуда не&nbsp;уходят Миссия или мотивация? Как создать из компании место, откуда не уходят
2 марта, понедельник
09:06
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена же...
09:01
Иммунная система сама может справиться с онкологией
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен
08:50
В Бишкеке начали мыть улицы
08:00
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
1 марта, воскресенье
21:34
Флагманский смартфон с тремя экранами представила LG
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 марта: днем жарко
20:29
Девушка, пытаясь помочь попавшему в беду водителю, сделала только хуже
20:08
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах