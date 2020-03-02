В Бишкеке начали мыть улицы

Муниципальное предприятие «Тазалык» начало мойку улиц Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники предприятия поменяли зимнее оборудование на комбинированной спецтехнике для мойки столичных улиц.

Накануне помыли проспекты Манаса, Жибек Жолу, Чуй, Дэн Сяопина и улицы Фучика, Махатмы Ганди, Байтика Баатыра, Абдрахманова, Толстого, Гагарина, Фрунзе, Шопокова, Ибраимова, Юнусалиева, Ахунбаева и Шабдана Баатыра.

В мэрии добавили, что саночистка и вывоз твердых бытовых отходов в столице проводятся в штатном режиме. Для обращений горожан создан единый WhatsApp столичной мэрии: 0554182185, также бишкекчане могут звонить по номерам 1840 и 1850.