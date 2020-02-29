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Общество

В Москве кыргызский паспорт продают за 5 тысяч сомов, права — за 4 тысячи

В одном из Telegram-каналов в Москве продают поддельные кыргызские паспорта и водительские удостоверения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, любой желающий может заказать документы и в течение нескольких часов они будут готовы.

Корреспондент 24.kg связался с автором канала — его зовут Ахрор. Выяснилось, что паспорт гражданина Кыргызстана можно сделать за 5 тысяч 214 сомов, а водительские права — за 4 тысячи 171. Собеседник уверяет, что документы будут готовы в течение 2-3 часов после перевода денег на карту.

Мужчина показал образец кыргызского паспорта, который он может изготовить за короткое время.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145125/
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