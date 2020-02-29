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Общество

Для запуска в ИК-16 нового корпуса для экстремистов нужно 12 миллионов сомов

В исправительной колонии № 16 в селе Беловодском построили новый корпус для осужденных за религиозный экстремизм и терроризм. Об этом 24.kg сообщил начальник главного штаба ГСИН Абдыш Коомбаев.

Он рассказал, что в здании имеются 22 камеры, они рассчитаны на 84 заключенных. Но корпус не могут ввести в эксплуатацию по ряду причин.

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«Сейчас мы ждем заключения строительной экспертизы, на основании которой это здание можно будет использовать. К тому же тут необходимо провести электричество, водоснабжение и другие коммуникации. По нашим расчетам, для всего этого понадобится 12 миллионов сомов», — сказал Абдыш Коомбаев.

Председатель общественного совета ГСИН Чолпон Омурканова заявила 24.kg, что мост, который ведет к входу ИК-16, непригоден для эксплуатации — он находится в аварийном состоянии.

«Этот мост построили в 1972 году. Дело в том, что в 2016-м, когда было много дождей и паводков, мост размыло. Сейчас он создает угрозу не только для транспорта, но и для граждан — может в любой момент обвалиться. ИК-16 обращалась и к местным властям, и к правительству. Надеюсь, в скором времени мост восстановят», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145104/
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