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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 1 марта 2016 года

Самым теплым в Бишкеке было 1 марта 2016 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +21,8 градуса.

Самым холодным 1 марта было в 1951-м, когда столбик термометра опустился до отметки −21,8 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +5,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года, когда средняя температура составила +10,9 градуса. 

Самым холодным — март 1898-го. Тогда среднемесячная температура составила −1,1 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 1 марта днем в Бишкеке без осадков, ночью +1-3 градуса, а днем воздух прогреется до +16-18 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145096/
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