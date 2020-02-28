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Общество

Отряд беспилотной авиации создан на российской авиабазе «Кант»

Отряд беспилотной авиации малого и среднего радиуса действия создан на российской авиабазе «Кант». Об этом сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, передает телеканал «Звезда».

«В Канте на авиационной базе мы уже создали отряд беспилотной авиации среднего и малого радиуса действия. «Форпосты» — это среднего действия, и малого действия — это «Орлан-10». Это «рабочие лошадки» при ведении боевых действий, при создании разведывательно-ударных комплексов по опыту, полученному в Сирийской Арабской Республике», — сказал он.

В декабре президент России Владимир Путин внес в Госдуму протокол об использовании беспилотных летательных аппаратов на военной базе в КР. В феврале Госдума ратифицировала его.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145092/
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