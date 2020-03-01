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Общество

2 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — отрезок улиц Сарыкулакова, Алыкулова, Захарьева, Айни, Камчатской, Кумарыкской, Пишпекской, Джаманбаева, Водопроводной, проспекта Айтматова;
  • 9.30-11.00 — улица Белорусская, 2/1;
  • 9.30-17.00 — отрезок улиц Пархоменко, Куликовской, Кантемировской, Бектенова, Суванбердиева, Репина, Волдайской, Ахунбаева, Куюкова, Эгемендик, переулки Пишпекский, Черкесский, Бийский, жилмассивы «Арча-Бешик» (улица Ак-Туз), «Ак-Босого» (улицы Чуй, 20-22, Архитектурная, Тулебердиева, Ганди, Боталиева, переулки Витебский, Белозерский);
  • 9.30-17.30 — отрезок улиц Мин-Куш, Суулу-Тор, Бекбекей, Омуракунова;
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 1-4-я), отрезок улиц 7 Апреля, Медерова.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Аламедин, Молдовановка, Маевка (улицы Шоссейная, Центральная), Берлик (улицы Токтогула, Новая, Жумалы), Чон-Таш (улицы Эдигея, Абдыкая), Арчалы (улица Кочок), Виноградное;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — Шопоков (улицы Киевская, Московская, Ленина, Советская, переулки Зеленый, Победы), села Фрунзе (улицы Фрунзенская, Восточная, Карасуйская), Новопавловка (улица Комсомольская), Сокулук (улицы Достук, Кайназарова, Почтовая, Первомайская, Восточная, Фрунзе, Мира);
  • 10.00-17.00 — поселок Северный (улица Матросова);
  • 9.00-13.00 — село Камышановка (улицы Чуйская, Фрунзе, Больничная, Пионерская);
  • 15.00-18.00 — село Военно-Антоновка (улица Комсомольская, кварталы «А», «Г», «В»);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Ленина, Восточная), Крупское (улицы Фрунзе, Советская);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Калининское (улицы Гагарина, Космонавтов), Малтабар (улица Восточная), город Кара-Балта (улицы Луговая, Пограничная, Тулебердиева, Труда, 50 лет Киргизии, Грибоедова, Орджоникидзе, Дорожная, Интернациональная, Чуйская, Буденного, Кооперативная, Оборонная, Луговая, Киргизская, «Квартал ковровщиков»,  13, 14, 17);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чалдыбар (улицы Калинина, Навои, таможня, антенны сотовой связи);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Бирдик, Милянфан (улицы Восточная, Ленина, Речная), Новопокровка (улица Горького), Люксембург (улицы Крупская, Ватутина, Чапаева, Бекмуратова, Лермонтова, Гоголя, Толстого, переулок Иссык-Атинский);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак Бешим (улицы Наматбекова, Токоева), Чон Джар (улицы Эмгекчил, Чон Джар, Маданият).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145086/
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