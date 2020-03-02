В Бишкеке 2 марта небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +21 градус. День увеличился до 11 часов 17 минут.

Куда сходить

Культура Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

Кубок Федерации снукера Кыргызстана;

чемпионат КР по кыргыз курошу;

чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — отрезок улиц Сарыкулакова, Алыкулова, Захарьева, Айни, Камчатской, Кумарыкской, Пишпекской, Джаманбаева, Водопроводной, проспекта Айтматова;

9.30-11.00 — улица Белорусская, 2/1;

9.30-17.00 — отрезок улиц Пархоменко, Куликовской, Кантемировской, Бектенова, Суванбердиева, Репина, Волдайской, Ахунбаева, Куюкова, Эгемендик, переулки Пишпекский, Черкесский, Бийский, жилмассивы «Арча-Бешик» (улица Ак-Туз), «Ак-Босого» (улицы Чуй, 20-22, Архитектурная, Тулебердиева, Ганди, Боталиева, переулки Витебский, Белозерский);

9.30-17.30 — отрезок улиц Мин-Куш, Суулу-Тор, Бекбекей, Омуракунова;

10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 1-4-я), отрезок улиц 7 Апреля, Медерова.

2-4 марта — улица Фрунзе, 364/3.

У кого намечается той

Александра Марусич

Родилась 2 марта 1952 года. Заслуженная артистка КР.

Памятные даты

Кыргызстан вступил в ООН

2 марта 1992 года перед зданием ООН в Нью-Йорке поднят флаг Киргизской ССР, так как парламент КР не успел к этой дате принять новый флаг.

В этот день в организацию также приняты Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдова, Сан-Марино, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Введена купюра достоинством 5 тысяч сомов

Это произошло в 2009 году.

На лицевой стороне изображен портрет народного артиста СССР, народного художника Киргизской ССР, мастера спорта Суйменкула Чокморова.

Водяной знак выполнен также в виде портрета. Кроме того, применено новшество — «волшебные цифры», обозначающие номинал, которые под различными углами появляются и исчезают на банкноте.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Тургунбек Бердалиев

Фото open.kg. Тургунбек Бердалиев

Родился 2 марта 1947 года в селе Орто-Алыш. Киноактер, продюсер.

С 1970-го после окончания учебы вошел в актерскую труппу Кыр­гызского государственного академического драмтеатра.

Сниматься в кино начал с 1965 года. В фильме «Самая послушная» ис­полнил небольшую, но колоритную, запомнившуюся зрителям роль жениха Бекташа.

Снимался в фильмах «Выстрел на перевале Караш» (1968), «Поклонись огню» (1971), «Провинциальный роман» (1981).

Удачной оказалась ра­бота над образом Джантая в двухсерийном фильме «Я — Тянь-Шань» (1972, «Мосфильм»).

Умер государственный деятель Болот Мамбетов

Родился в 1907 году. Советский партийный и государственный деятель Киргизской ССР.

Окончил Московский институт инженеров водного транспорта по специальности «инженер-гидротехник». Кандидат экономических наук (1953).

С 1954 по 1961 год — министр водного хозяйства Киргизской ССР, с 1961 по 1968 год — председатель Совета министров Киргизской ССР, депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.

Умер 2 марта 1990-го в Москве.

В Бишкеке установлен памятник Болоту Мамбетову на Аллее государственных деятелей Киргизии ХХ века на улице Пушкина. Также его именем названа одна из улиц.