Около 300 осужденных ИК-16 подали заявки на получение паспорта

На сегодняшний день 269 осужденных в исправительной колонии № 16 подали заявки на получение паспорта. Об этом 24.kg сообщил старший инспектор по социальной работе ИК-16 Бактыбек Бийбосунов.

Фото 24.kg. Рабочий стол социального работника ИК-16

Уточняется, что 81 заявка уже рассмотрена ГРС и документы находятся на стадии обработки.

«Мы собираем по 20-30 заявок и везем в паспортный стол. Там по базе данных полностью выясняют, где и когда тот или иной осужденный получал документы, — идентифицируют его. Затем мобильная группа представителей ГРС приезжает в нашу колонию, собирает у всех биометрические данные», — сказал Бактыбек Бийбосунов.

Он добавил, что многие заключенные могут самостоятельно оплатить услугу изготовления паспорта, а за некоторых платят родственники. «Те, кто впервые получает удостоверение личности, должны заплатить 460 сомов. Перевыпуск документа — 260 сомов», — сказал старший инспектор по социальной работе ИК-16.