В Бишкеке 1 марта будет солнечно. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День увеличился до 11 часов 14 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку группы AlmaLine;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет графическую сюиту «Поле» и сказку «Теремок»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит балет «Лебединое озеро»;

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева приготовил для зрителей спектакли «Маша + Миша» и «Апата»;

в Карагачевой роще отпразднуют Масленицу. Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу;

открытый чемпионат Бишкека по кикбоксингу;

Кубок Федерации снукера Кыргызстана;

открытый чемпионат Бишкека по NAGA-грэпплингу;

чемпионат Кыргызстана по настольному теннису по лигам;

чемпионат Кыргызстана по кыргыз курошу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечаются тои

Асылбек Озубеков

Родился 1 марта 1958 года в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области. Директор Кыргызского национального академического театра кыргызской драмы имени Токтоболота Абдымомунова.

Султан Досалиев

Родился 1 марта 1981 года в Таласской области. Официальный фотограф президента Кыргызстана.

Аваз Акимов

Родился 1 марта 1990 года в селе Кызыл-Тоо Ошской области. Певец

Памятные даты

В Кыргызстане ввели в обращение обновленные купюры 50 и 100 сомов

С 1 марта 2017 года Национальный банк Кыргызстана ввел в обращение модифицированные банкноты четвертой серии. Внешний вид изменился у купюр номиналом 50 и 100 сомов.

Они имеют четко выраженный портрет, выполненный классическим методом. На купюрах указан год выпуска — 2016.

Всемирный день гражданской обороны

Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах — членах Международной организации гражданской обороны с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения.

День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств.

День «Ноль дискриминации»

Отмечается ежегодно 1 марта по решению ООН с 2014 года. Инициатором учреждения выступили руководители ЮНЭЙДС — Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД.

Новый праздник призывает современное общество терпимо относиться к другим людям, независимо от их расовой, национальной, религиозной, половой, возрастной принадлежности, принадлежности к той или иной социальной группе, независимо от их политических и иных взглядов и убеждений.

Международный день детского телевидения и радиовещания

Отмечается в первое воскресенье марта. Он введен ЮНИСЕФ в 1991 году и призывает не забывать о маленьких и самых неравнодушных телезрителях.

Свой профессиональный праздник в этот день отмечают все работники, занятые производством детских телевизионных программ и радиопередач.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Какин Сулайманкулов

Родился 1 марта 1933 года в селе Новороссийка (ныне село Шабдан) Кеминского района Чуйской области в семье колхозника. В 1953-м окончил с отличием Кыргызский государственный университет. В 1958 году окончил аспирантуру при Ростовском государственном университете, получив ученую степень кандидата химических наук.

Какин Сулайманкулов первым из отечественных ученых успешно защитил докторскую диссертацию по химии.

Какин Сулайманкулов внес огромный вклад в развитие исследований в области комплексных соединений, физико-химического анализа. Им опубликовано более 500 научных работ, среди которых монографии, 14 изобретений. Около 100 его научных статей переведены на английский язык и опубликованы в США и Англии, в известных в мире научных изданиях.

В 2003 году за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана награжден орденом «Манас» ІІІ степени. В том же году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Бишкека».

Умер в 2017 году.

Родилась заслуженный деятель культуры КР Майрамкан Юсупова

Родилась 1 марта 1939-го в селе Первое Мая Ошской области. Заслуженный деятель культуры Кыргызстана, профессор.

С 1982 по 1986 год работала в Посольстве СССР в Японии, Генеральном консульстве Российской Федерации в Саппоро, в 1994-1996 годы преподавала японский язык в Бишкекском гуманитарном университете, с 1996 по 2008-й проработала директором Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

За свой вклад и высокие достижения в области культуры и искусства награждена медалью «Данк».

Умерла 28 августа 2015 года.