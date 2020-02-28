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Общество

Электронная запись в школы. Зарегистрировано более 7 тысяч заявок

В системе электронной записи в школу зарегистрировано 7 тысяч 178 заявок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

В ведомстве напомнили, что в этом году система заработала еще в пяти городах Кыргызстана: Оше, Джалал-Абаде, Кызыл-Кие, Кара-Балте и Токмаке. В Бишкеке в 2019-2020 учебном году проведено пилотирование проекта, 19 тысяч 126 детей приняты в первый класс онлайн.

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Для подачи заявки родители детей, которые идут в первый класс, должны зарегистрировать ребенка в личном кабинете на портале mektep.edu.gov.kg, прикрепив все необходимые документы.

В Минобразования добавили, что в этом году запись в школы ведется одновременно и по микроучасткам, и вне их. Она продолжится до 15 августа.

Добавим, что многие родители жалуются на некорректную работу системы, которая не позволят им записать ребенка в школу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145068/
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