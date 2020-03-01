Неделя-24. Еще одно дело Атамбаева ушло в суд и карантин по коронавирусу

Материалы уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года направили в суд. Предварительные слушания назначили на 2 марта. Обвинительное заключение по событиям в Кой-Таше заняло 491 страницу. Официальные обвинения предъявили бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, экс-депутатам Жогорку Кенеша Равшану Джеенбекову и Мээрбеку Мискенбаеву, действующим парламентариям Ирине Карамушкиной и Асель Кодурановой, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и другим. Всего фигурируют 19 человек. Но уголовное дело в отношении еще пяти выделили в отдельное производство — они заключили сделку со следствием.
Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Алмазбек Атамбаев проходит фигурантом и по уголовному делу по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. Правда, бывший глава государства отказался участвовать в процессе.
Прокуратура Бишкека выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. На основании поступивших обращений граждан, публикаций ряда статей в средствах массовой информации о нарушениях закона при разработке документа надзорный орган провел проверку.
«Так, в ПДП зонирование (условные обозначения) земельных участков идет в разрез их правоудостоверяющих документов. Кроме того, без учета мнения собственников зарезервированы территории для строительства школ и дошкольных учреждений», — отметили в прокуратуре и сообщили, что в мэрию Бишкека внесли представление об устранении нарушений закона.
Кыргызстан ввел карантин для граждан, прибывающих из Ирана, Южной Кореи, Италии и Японии. Ранее такое правило действовало только в отношении Китая. Список стран будут дополнять в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире. В итоге людям придется провести в карантине 14 дней.
Сейчас в стационарах находится 143 человека, под медицинским наблюдением по месту жительства — 391 человек. Все контрольно-пропускные пункты на государственной границе Кыргызстана работают в усиленном режиме.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».
Правительство похоронило очередной инвестиционный проект
Торгово-логистического центра в Нарыне не будет. Активисты, а это в основном жители Ат-Баши, добились, что выгодный для Кыргызстана проект инвесторы вынужденно закрыли. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев особо и не стал оправдываться в очередном провале правительства. Почему чиновники не способны решать подобные проблемы? Об этом размышляем в материале «День сурка премьер-министра Абылгазиева».
Зачем возродили проект строительства Камбар-Аты-1
Энергетики страны вновь вспомнили о проекте по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1. Только теперь у них новая затея — строить станцию они собрались самостоятельно. Проблема в том, что республике уже не хватает генерирующих мощностей. Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Таалайбек Толубаев в интервью 24.kg рассказал подробности проекта.
Партийные обещания, исполнения которых не дождались
Редакция 24.kg продолжает публиковать материалы, посвященные обещаниям, данным в 2015 году партиями. На это раз мы оценили то, что сделали «Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс».
По итогам выборов 2015-го партия «Кыргызстан» заняла третье место и получила в парламенте 18 мандатов. Подробнее о ее делах в материале Дарьи Подольской «Материнский капитал, бесплатный проезд. Что обещала партия «Кыргызстан».
Одна из самых амбициозных предвыборных платформ была у партии «Онугуу-Прогресс». Еще в 2015 году эксперты отметили, что она больше напоминала рекламный проспект с кричащими слоганами, чем алгоритм реальных действий. Видимо, поэтому партия не смогла исполнить и десятой части обещанного. Подробнее — «Предвыборные обещания «Онугуу-Прогресса». Не выполнили и десятой части».
Мы оцениваем обещания партий, которые они давали на выборах 2015 года. Но уже близится новая избирательная кампания. Партии приступили к перекройке своих программ. Борьба за голоса избирателей развернется нешуточная. Политолог Шерадил Бактыгул утверждает, что уже сейчас можно прогнозировать, от чего будут отталкиваться партии в программных заявлениях. Подробнее в интервью «Будем, сможем, построим, добьемся, победим. Что будут обещать партии избирателям».
Частная собственность? Чиновники плевать хотели
«Потерять бизнес и дома могут бишкекчане из-за строительства дороги».
Частная собственность в Кыргызстане под реальной угрозой
Скандальный Проект детальной планировки (ПДП) обрастает новыми подробностями. Пока чиновники разных мастей пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, прокуратура нашла в ПДП ряд несоответствий. Притом что проверили принятый документ лишь выборочно после публикаций в СМИ и обращений граждан. Об этом и не только в интервью 24.kg с юристом Эриком Ирискулбековым.
Как получить образование в Канаде?
Элима Сатыбалдиева — студентка второго курса Seneca College Toronto — одного из самых известных государственных колледжей Канады, основанного в 1967 году. Она уехала по трансферной программе (Liberal Arts University Transfer), которая дает возможность студенту после второго курса колледжа перевестись в университет. До переезда в Канаду Элима год жила в США. Элима Сатыбалдиева рассказала в интервью 24.kg, почему покинула Штаты, о студенческой жизни и можно ли, не имея больших средств, поехать учиться за границу.
Визовые ограничения. Ситуацию исправить можно
Власти США включили Кыргызстан в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на выдачу иммиграционных виз. Кыргызстанцы, которые планировали эмигрировать в США, и те, кто выиграл грин-карту, обратились в МИД с просьбой в кратчайшие сроки решить их вопрос. Наш соотечественник, работающий в США адвокатом, Манас Муратбеков прокомментировал 24.kg решение американских властей.
Как Айваз Оморканов стал «железным человеком»
Айваз Оморканов занимается триатлоном два года. В 2019-м победил в Казахстане и Китае, установил рекорд Кыргызстана и стал первым кыргызстанцем, завоевавшим путевку на чемпионат мира Ironman. Новый сезон начал с бронзы на турнире в ОАЭ. Как он готовится к изнурительным стартам, кто его вдохновляет и что общего у триатлона с хоккеем, 23-летний Айваз Оморканов рассказал в интервью 24.kg.
Изломанная жизнь подростка
За свои 15 лет Айназик Айдарова (имя и фамилия изменены) побывала в четырех детских домах. Сначала ее бросила родная мать, потом приемные родители. Гражданам США, желающим ее удочерить, кыргызские суды тоже отказали дважды. Подробнее в материале «Как суды ломают жизнь 15-летней Айназик в инвалидной коляске».
Кыргызстан и его природа глазами читателей
В новом выпуске нашей рубрики мы собрали в основном фотографии, сделанные нашими авторами в Бишкеке. Заметно, что зима не хочет уходить от нас, несмотря на то что сегодня уже первый день весны. Подробнее — «Мгновения жизни. Утро в Бишкеке и взгляд на столицу с «Панорамы».
Как защитить ребенка от насильника и убийцы
Родители в Кыргызстане не всегда бдительны в отношении своих детей. Поэтому не каждый ребенок знает, как себя вести, чтобы не стать жертвой насилия, и что делать в ситуациях, когда им угрожает опасность. «Обучать детей безопасному поведению — долг каждого родителя», — заявила в интервью 24.kg Назгуль Турдубекова глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка».
О тех, кому правила не писаны
Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».
Сколько денег «съедают» продукты
На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».