Неделя-24. Еще одно дело Атамбаева ушло в суд и карантин по коронавирусу

Читайте по теме По делу о событиях в Кой-Таше проходят 19 человек. Кто они и что им предъявили

Материалы уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года направили в суд. Предварительные слушания назначили на 2 марта. Обвинительное заключение по событиям в Кой-Таше заняло 491 страницу. Официальные обвинения предъявили бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, экс-депутатам Жогорку Кенеша Равшану Джеенбекову и Мээрбеку Мискенбаеву, действующим парламентариям Ирине Карамушкиной и Асель Кодурановой, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и другим. Всего фигурируют 19 человек. Но уголовное дело в отношении еще пяти выделили в отдельное производство — они заключили сделку со следствием.

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.

Алмазбек Атамбаев проходит фигурантом и по уголовному делу по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. Правда, бывший глава государства отказался участвовать в процессе.

Фото из интернета. Панорама Бишкека

Прокуратура Бишкека выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. На основании поступивших обращений граждан, публикаций ряда статей в средствах массовой информации о нарушениях закона при разработке документа надзорный орган провел проверку.

«Так, в ПДП зонирование (условные обозначения) земельных участков идет в разрез их правоудостоверяющих документов. Кроме того, без учета мнения собственников зарезервированы территории для строительства школ и дошкольных учреждений», — отметили в прокуратуре и сообщили, что в мэрию Бишкека внесли представление об устранении нарушений закона.

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Кыргызстан ввел карантин для граждан, прибывающих из Ирана, Южной Кореи, Италии и Японии. Ранее такое правило действовало только в отношении Китая. Список стран будут дополнять в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире. В итоге людям придется провести в карантине 14 дней.

Сейчас в стационарах находится 143 человека, под медицинским наблюдением по месту жительства — 391 человек. Все контрольно-пропускные пункты на государственной границе Кыргызстана работают в усиленном режиме.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Правительство похоронило очередной инвестиционный проект

Фото аппарата президента. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев

Торгово-логистического центра в Нарыне не будет. Активисты, а это в основном жители Ат-Баши, добились, что выгодный для Кыргызстана проект инвесторы вынужденно закрыли. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев особо и не стал оправдываться в очередном провале правительства. Почему чиновники не способны решать подобные проблемы? Об этом размышляем в материале «День сурка премьер-министра Абылгазиева».

Зачем возродили проект строительства Камбар-Аты-1

Энергетики страны вновь вспомнили о проекте по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1. Только теперь у них новая затея — строить станцию они собрались самостоятельно. Проблема в том, что республике уже не хватает генерирующих мощностей. Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Таалайбек Толубаев в интервью 24.kg рассказал подробности проекта.

Партийные обещания, исполнения которых не дождались

Фото 24.kg. Большинство обещаний «Кыргызстана» осталось на бумаге

Читайте по теме Мы партию создавали в спешке. Лидер фракции «Кыргызстан» о розданных обещаниях

Редакция 24.kg продолжает публиковать материалы, посвященные обещаниям, данным в 2015 году партиями. На это раз мы оценили то, что сделали «Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс».

По итогам выборов 2015-го партия «Кыргызстан» заняла третье место и получила в парламенте 18 мандатов. Подробнее о ее делах в материале Дарьи Подольской «Материнский капитал, бесплатный проезд. Что обещала партия «Кыргызстан».

Одна из самых амбициозных предвыборных платформ была у партии «Онугуу-Прогресс». Еще в 2015 году эксперты отметили, что она больше напоминала рекламный проспект с кричащими слоганами, чем алгоритм реальных действий. Видимо, поэтому партия не смогла исполнить и десятой части обещанного. Подробнее — «Предвыборные обещания «Онугуу-Прогресса». Не выполнили и десятой части».

Мы оцениваем обещания партий, которые они давали на выборах 2015 года. Но уже близится новая избирательная кампания. Партии приступили к перекройке своих программ. Борьба за голоса избирателей развернется нешуточная. Политолог Шерадил Бактыгул утверждает, что уже сейчас можно прогнозировать, от чего будут отталкиваться партии в программных заявлениях. Подробнее в интервью «Будем, сможем, построим, добьемся, победим. Что будут обещать партии избирателям».

Частная собственность? Чиновники плевать хотели

Фото 24.kg. Под снос ради прокладки улицы могут попасть 15 объектов

Красная книга не спасет собственников жилья и бизнеса, если городским властям придет в голову пробить дорогу. Именно так происходит в центре столицы — на улице Туголбая Аты (Линейной). Ее планируют отремонтировать в рамках второй фазы реконструкции и ремонта дорог Бишкека. Под снос попадают более 15 капитальных объектов. Среди них жилые дома, сауна, гостиницы. У некоторых есть государственные акты о праве частной собственности, но это не останавливает чиновников. Подробнее в материале Марии Орловой

Частная собственность в Кыргызстане под реальной угрозой

Скандальный Проект детальной планировки (ПДП) обрастает новыми подробностями. Пока чиновники разных мастей пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, прокуратура нашла в ПДП ряд несоответствий. Притом что проверили принятый документ лишь выборочно после публикаций в СМИ и обращений граждан. Об этом и не только в интервью 24.kg с юристом Эриком Ирискулбековым.

Как получить образование в Канаде?

Фото героини публикации. Элима Сатыбалдиева

Элима Сатыбалдиева — студентка второго курса Seneca College Toronto — одного из самых известных государственных колледжей Канады, основанного в 1967 году. Она уехала по трансферной программе (Liberal Arts University Transfer), которая дает возможность студенту после второго курса колледжа перевестись в университет. До переезда в Канаду Элима год жила в США. Элима Сатыбалдиева рассказала в интервью 24.kg, почему покинула Штаты, о студенческой жизни и можно ли, не имея больших средств, поехать учиться за границу.

Визовые ограничения. Ситуацию исправить можно

Власти США включили Кыргызстан в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на выдачу иммиграционных виз. Кыргызстанцы, которые планировали эмигрировать в США, и те, кто выиграл грин-карту, обратились в МИД с просьбой в кратчайшие сроки решить их вопрос. Наш соотечественник, работающий в США адвокатом, Манас Муратбеков прокомментировал 24.kg решение американских властей.

Как Айваз Оморканов стал «железным человеком»

Фото @aivazomorkanov. Чемпион и рекордсмен Кыргызстана по триатлону, обладатель путевки на чемпионат мира Ironman Айваз Оморканов

Айваз Оморканов занимается триатлоном два года. В 2019-м победил в Казахстане и Китае, установил рекорд Кыргызстана и стал первым кыргызстанцем, завоевавшим путевку на чемпионат мира Ironman. Новый сезон начал с бронзы на турнире в ОАЭ. Как он готовится к изнурительным стартам, кто его вдохновляет и что общего у триатлона с хоккеем, 23-летний Айваз Оморканов рассказал в интервью 24.kg.

Изломанная жизнь подростка

За свои 15 лет Айназик Айдарова (имя и фамилия изменены) побывала в четырех детских домах. Сначала ее бросила родная мать, потом приемные родители. Гражданам США, желающим ее удочерить, кыргызские суды тоже отказали дважды. Подробнее в материале «Как суды ломают жизнь 15-летней Айназик в инвалидной коляске».

Кыргызстан и его природа глазами читателей

Фото Владислава Ногая. Зимний Бишкек и «Панорама»

В новом выпуске нашей рубрики мы собрали в основном фотографии, сделанные нашими авторами в Бишкеке. Заметно, что зима не хочет уходить от нас, несмотря на то что сегодня уже первый день весны. Подробнее — «Мгновения жизни. Утро в Бишкеке и взгляд на столицу с «Панорамы».

Как защитить ребенка от насильника и убийцы

Родители в Кыргызстане не всегда бдительны в отношении своих детей. Поэтому не каждый ребенок знает, как себя вести, чтобы не стать жертвой насилия, и что делать в ситуациях, когда им угрожает опасность. «Обучать детей безопасному поведению — долг каждого родителя», — заявила в интервью 24.kg Назгуль Турдубекова глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка».

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. Водитель на бульваре Молодой Гвардии перекрыл проход по тротуару

Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».