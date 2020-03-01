Почему постоянный координатор системы ООН в КР носит чапан и не пьет кумыс

Озонниа Ожиело приехал в Кыргызстан в октябре 2017 года, когда его назначили постоянным координатором системы ООН в КР. Он родился в Нигерии, детство пришлось на тяжелый этап жизни этой африканской страны — гражданскую войну. Она и сформировала его взгляды и отношение к миру, которые в итоге привели в ООН.

Фото ООН. Постоянный координатор системы ООН в КР Озонниа Ожиело

— Как оказались в Кыргызстане?

— Когда открыли вакансии на должность постоянного координатора, я подал анкеты в такие страны, как Папуа — Новая Гвинея, Малави (Африка) и Кыргызстан. В то время я возглавлял отдел ПРООН в Нью-Йорке по предотвращению конфликтов и восстановлению, и в зону моей деятельности в числе примерно 70 стран входил Кыргызстан. После событий 2010 года отдел, в котором я работал, направлял в республику определенный бюджет. Я относительно хорошо был осведомлен о ситуации в Кыргызстане, понимал политику, отправлял советника по миру и развитию, чтобы улучшить потенциал наших партнеров в Кыргызстане. Но я думал, что меня направят в Малави, потому что я сам родом из Африки и больше знал об этой стране. Потом узнал, что Генеральный секретарь, а именно он непосредственно рассматривает анкеты претендентов на этот пост, хочет, чтобы я поехал в Кыргызстан, так как был убежден, что мои знания, опыт и навыки будут более полезны в Кыргызстане.

— Что вы именно знали о Кыргызстане и оправдались ли ваши знания, когда приехали сюда?

— Будучи в Нью-Йорке, я больше акцентировал внимание на политике, вызовах, которые стоят перед Кыргызстаном, на том, какой вклад мы можем внести в разрешение проблем в сфере развития. О чем я не знал — люди, обычные жители Кыргызстана, с которыми я познакомился после приезда. И это абсолютно удивительный опыт.

— Что вас удивило в Кыргызстане, когда приехали?

— Первое, что меня впечатлило — искреннее желание людей узнать обо мне, мое присутствие всегда вызывает огромный интерес и любопытство. Но, например, во многих частях мира, даже в США, где проживает моя семья, если вы пойдете в некоторые районы, это может вызвать у жителей не очень положительные чувства, граничащие со злостью, недоверием из-за того, что у вас другой цвет кожи. Здесь такого нет. Я вижу любознательность. Со мной начинают говорить, интересоваться, откуда приехал. Вот эта теплота очевидна. Она дает мне знать, что я должен чувствовать себя как дома.

— Раз заговорили про Нигерию. Есть что-то в Бишкеке, Кыргызстане, что напоминает ваш родной город и страну?

— На самом деле есть ряд вещей, напоминающих мне Нигерию. Первое — это церемония разделывания готовой головы барана. У нас ее готовят отдельно от остальной части туши, добавляя разные травы и специи, и мы с нетерпением ждем, когда начнем ее есть.

Второе, что очень схоже с Нигерией — плов. Очень напоминает мне блюдо из риса «жоло». Его готовят как с мясом, так и без него, с овощами.

— Наверное, плов — самое любимое блюдо в национальной кухне, а что еще нравится?

— Первое, это манты и боорсоки. Для моих детей они были любимой едой, когда они были здесь. В Кыргызстане я впервые попробовал конину. Я не знал, чего ожидать, но мне она очень понравилась. Когда ел конину, для меня это было инициацией в культуру Кыргызстана.

Человек, чтобы ощутить культуру, быт людей, должен делать то же, что и местные жители. Озонниа Ожиело

И третье, что меня поразило здесь, — это баня. Это был для меня шикарный опыт: сначала сидеть в парилке с экстремальным уровнем температуры, а потом прыгать в холодную воду. Происходит очищение не только тела, но и духа. Впервые в Кыргызстане принял участие в такой практике.

Еще культура тостов очень сильно понравилась. Когда люди за столом произносят их, говорят искренне о том, что они желают своим друзьям, родственникам, близким, и в пожеланиях говорят о семьях, благополучии, об успехе в карьере и жизни. И хотя это каждый раз повторяется, я вижу, что люди это делают очень искренне. И для меня это тоже уникальный опыт и практика.

— А есть что-то, что не понравилось в национальной кухне или боитесь пробовать?

— На самом деле, нет. У меня большой опыт пребывания в разных частях мира, пробовал разные блюда. Я вообще люблю пробовать что-то новое. Одно только меня держит — кумыс. Но и то, в силу того, что мой организм определенным образом реагирует на молочные продукты.

— Возвращаясь к вопросу культуры. Вы часто надеваете чапан, в том числе и на официальные мероприятия. Это такой дипломатический жест — попытка понравиться местному населению или вам нравится эта одежда?

— Нет, это не дипломатический жест. Повторюсь, я верю, что человек, будучи в другой стране, должен полностью принять ее культуру. В Кыргызстане существует большой потенциал в сфере швейной промышленности.

В моем гардеробе 20 классических костюмов, 10 сафари-костюмов (национальная одежда Нигерии) и три чапана, сшитые в Кыргызстане. Озонниа Ожиело

Они очень хорошего качества, в них присутствует этнический элемент. Но, к сожалению, рынок ограничен только Кыргызстаном. Осенью 2018 года я был в Нью-Йорке, где собрался 121 постоянный координатор со всего мира. На мне был длинный чапан, и 50 моих коллег изъявили желание купить такой же костюм.

Но столкнулись с проблемой при транспортировке. Чапан, сшитый по индивидуальному заказу, может стоить до $250. Отправка обошлась бы еще в $150. Озонниа Ожиело

Читайте по теме Носит сам и советует другим. Кыргызский чапан покорил главу ПРООН в Кыргызстане

В итоге мои коллеги не смогли заказать чапаны. Я понял, что мы должны работать с правительством КР, представителями швейной промышленности над тем, как транспортировать изделия за рубеж и выводить их на глобальный уровень.

В Нигерии наши официальные лица, члены правительства, 95 процентов своего времени ходят в национальных сафари-костюмах.

— Вы сказали, что до своего назначения в Кыргызстан имели представление о стране, но не имели представления о людях, которые здесь живут. Что очаровало при встрече с местным населением или, наоборот, разочаровало?

— В Кыргызстане очень благоприятная среда для сотрудников ООН, чтобы делать вклад в развитие Кыргызстана.

Будучи в разных частях республики, я вижу в глазах людей желание помочь своей стране. Я вижу страсть. Озонниа Ожиело

И ООН находится здесь, чтобы помочь изменить ситуацию, чтобы сопровождать страну на пути развития.

И слово «разочарование» я не воспринимаю, наоборот, использую слово «возможность». Проблема — это возможность для развития. У каждой страны своя динамика развития, и миссия ООН — помогать в достижении развития и изменений.

— Вы побывали во всех регионах, появилось ли у вас любимое место в стране и Бишкеке, куда с удовольствием бы поехали или хотели побывать вновь?

— Такой список есть, наверное, у всех. Мне нравится этнокомлекс в пригороде и Чункурчаке. Там хорошая атмосфера, которую придают этнические орнаменты, экспонаты истории Кыргызстана, природа. Я люблю джаз, часто посещаю выступления джаз-исполнителей Кыргызстана. Также хотел бы отметить рестораны Бишкека, где всегда большое разнообразие блюд.

Конечно же, мне понравился Иссык-Куль. Там на самом деле очень красиво. Но хотел бы отметить, что во всех областях Кыргызстана есть такие места. Очень красиво, когда ты едешь куда-либо на машине через высокие горы. Дух захватывает.

— А есть в Кыргызстане что-то, чего вам не хватает?

— В основном это в сфере кухни. Здесь не хватает плантанов (семейство бананов). Они чуть длиннее и очень вкусные. Когда я был дома, в Нью-Джерси, закупил их большое количество, привез и заморозил. Надеюсь, что до следующей поездки мне их хватит.

Я скучаю по окре (однолетнее травянистое растение. — Прим.24.kg). В моей национальной кухне есть большое разнообразие супов из овощей. Также мы много готовим из бобов. Увидев на базаре множество видов бобов, я удивился и был рад, так как смогу готовить.

В целом же в Кыргызстане достаточно овощей, в супермаркетах могу найти практически все, что нужно. Мне очень нравится гречка, она очень полезна, честно, не знаю, почему ее не всегда любят есть в Кыргызстане.

— Вы в Кыргызстане уже два года, изменилось что-то за это время в лучшую или худшую сторону и что бы вы изменили в Бишкеке?

— Мне нравится, что в Бишкеке есть много парков. На Южной магистрали открыли новый парк, и когда погода ясная, солнечная, там гуляет много семей с детьми, молодежь. В Нигерии, к сожалению, их (парков) мало, они были приватизированы, там построили многоэтажные дома и бетонные сооружения. Мне нравится гулять в парках, между деревьев. Но, к сожалению, качество воздуха в Бишкеке оставляет желать лучшего. В этой сфере надо поработать.

Мне нравится, что Бишкек — динамичный город, в нем много молодежи, семей с колясками. Это говорит, что город будет расти и развиваться. Озонниа Ожиело

Кроме того, Бишкек отличается тем, что он адаптивный, он постоянно меняется, и обычному человеку тут не скучно.