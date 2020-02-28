В правительстве объяснили, почему невозможно вывезти из Сирии женщин и детей

Правительство Кыргызстана держит на постоянном контроле вопрос наших соотечественников — женщин и их несовершеннолетних детей, которые находятся сейчас в зоне боевых действий в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Уточняется, что проводится всесторонняя и комплексная работа. По поручению правительства создана межведомственная рабочая группа по проблематике.

Продолжается сбор данных о наших гражданах, находящихся в эпицентре конфликта.

Однако, как отметили в аппарате, активизация военных действий с участием различных разрозненных террористических группировок значительно осложняет нынешнюю ситуацию в Сирии и в регионе в целом. Поэтому происходит задержка с репатриацией граждан КР.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Сирию выехало 500 кыргызстанцев. Тридцать погибли. Точное число женщин и детей, проживающих, возможно, в лагерях боевиков, ни одно ведомство назвать не может.

Гражданские активисты призывали власти КР ускорить процесс возвращения кыргызстанских беженцев из Сирии. Кабинет министров отреагировал на призыв и еще в августе 2019 года проинформировал о начале работы. Однако до сих пор ничего не сделано.