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Общество

Цифра дня. 32,4 миллиона сомов выплачено на амбулаторное лечение туберкулеза

ФОМС выплатил в 2019 году 32,4 миллиона сомов медицинским организациям за ведение и наблюдение больных туберкулезом до завершения лечения на амбулаторном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

По ее данным, завершили лечение на амбулаторном уровне 2 тысячи 132 пациента (в 2018-м их было 1 тысяча 667 человек), в том числе с чувствительной формой туберкулеза — 1 тысяча 570 (в 2018-м — 1 тысяча 279), с лекарственно-устойчивой формой — 562 (в 2018-м — 388).

В ФОМС отметили, что механизм ведения и наблюдения больных туберкулезом до завершения лечения на амбулаторном уровне внедрен в Чуйской, Таласской, Ошской и Джалал-Абадской областях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144968/
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Цифра дня. 32,4 миллиона сомов выплачено на амбулаторное лечение туберкулеза Цифра дня. 32,4 миллиона сомов выплачено на амбулаторно...
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