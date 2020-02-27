18:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Минобразования назначило проверку по сбору денег на «Умную школу» в Таш-Кумыре

По озвученным в СМИ фактам сбора денег с родителей на «Умную школу» в Таш-Кумыре назначено расследование. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Читайте по теме
Сборы в школах. С родителей требуют деньги на экзамены, праздники, «Умную школу»

В ведомстве уточнили, что в 2020 году МОиН планирует запустить проект «Умная школа». «Но средняя школа № 2 имени Кенжалы Осмонкулова в Таш-Кумыре, которая ранее собирала деньги с родителей, в перечне на участие в проекте не значится. Более того, приказа о реализации проекта «Умная школа» еще нет», — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что директор указанного учебного заведения прокомментировала ситуацию. «Она заверила, что не принуждала родителей сдавать деньги на «Умную школу», а на собрании лишь предоставила информацию об электронных журнале и дневнике. Принудительного сбора средств не было, все по желанию», — рассказали в ведомстве.

В Минобразования добавили, что в настоящее время комиссия продолжает расследование по данному инциденту.

«Если будет выявлен факт принудительного сбора средств, то в отношении директора школы и заведующего районным отделом образования будут применены соответствующие меры», — заметили там.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144965/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
Инструмент для отслеживания родительских денег пока работает в тестовом режиме
Школьные сборы. Минобраз разработал инструмент для отслеживания денег онлайн
Сборы в школах. С родителей требуют деньги на экзамены, праздники, «Умную школу»
Депутат считает: добровольные взносы родителей в школу нельзя пресекать
Сборы в школах. Эксперт предлагает перейти на подушевое финансирование
Около 14 миллионов сомов потребуется каждой школе без родительских взносов
Без родительских взносов школы не проживут, считает депутат
Акция «Примите моего ребенка в школу». С какими проблемами столкнулись родители
В школах Бишкека нарушают приказ министра о запрете сборов
В вопросе родительских сборов много лицемерия и популизма
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются сильные осадки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки
Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и&nbsp;что ждет Кыргызстан весной Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и что ждет Кыргызстан весной
С&nbsp;приветом из&nbsp;СИЗО. Кому из&nbsp;камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и&nbsp;зачем С приветом из СИЗО. Кому из камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и зачем
Дело по&nbsp;Кой-Ташу. Кто из&nbsp;сторонников Атамбаева пошел на&nbsp;сделку со&nbsp;следствием Дело по Кой-Ташу. Кто из сторонников Атамбаева пошел на сделку со следствием
Бизнес
Внимание, аукцион. На&nbsp;продажу выставлено нежилое помещение в&nbsp;селе Ленинском Внимание, аукцион. На продажу выставлено нежилое помещение в селе Ленинском
Кадыр Маликов: Банк должен быть заинтересован в&nbsp;том, чтобы было больше богатых Кадыр Маликов: Банк должен быть заинтересован в том, чтобы было больше богатых
Где приобрести и&nbsp;как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; без комиссии? Где приобрести и как пополнить карту «Тулпар» без комиссии?
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; обеспечило интернетом 1&nbsp;тысячу 107 сел страны ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило интернетом 1 тысячу 107 сел страны
27 февраля, четверг
18:30
28 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 28 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:14
В городе Ош избили адвоката «Бир дуйно Кыргызстан». Нападавшего задержали
18:13
Водителей просят не сдвигать блоки на дороге Бишкек — Кара-Балта
18:03
Минобразования назначило проверку по сбору денег на «Умную школу» в Таш-Кумыре
17:46
Аиду Касымалиеву интересует, кто надоумил коллегу требовать отчетности от НПО