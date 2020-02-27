Минобразования назначило проверку по сбору денег на «Умную школу» в Таш-Кумыре

По озвученным в СМИ фактам сбора денег с родителей на «Умную школу» в Таш-Кумыре назначено расследование. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

В ведомстве уточнили, что в 2020 году МОиН планирует запустить проект «Умная школа». «Но средняя школа № 2 имени Кенжалы Осмонкулова в Таш-Кумыре, которая ранее собирала деньги с родителей, в перечне на участие в проекте не значится. Более того, приказа о реализации проекта «Умная школа» еще нет», — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что директор указанного учебного заведения прокомментировала ситуацию. «Она заверила, что не принуждала родителей сдавать деньги на «Умную школу», а на собрании лишь предоставила информацию об электронных журнале и дневнике. Принудительного сбора средств не было, все по желанию», — рассказали в ведомстве.

В Минобразования добавили, что в настоящее время комиссия продолжает расследование по данному инциденту.

«Если будет выявлен факт принудительного сбора средств, то в отношении директора школы и заведующего районным отделом образования будут применены соответствующие меры», — заметили там.