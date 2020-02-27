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Общество

Два миллиона сомов потратит мэрия на видеокамеры в троллейбусах

Бишкекское троллейбусное управление (БТУ) объявило конкурс на приобретение видеокамер для установки внутри общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Уточняется, что на приобретение 254 камер предусмотрено 2 миллиона сомов. 

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«На сегодня 87 троллейбусов оснащены видеонаблюдением. В каждом из них установлены по четыре камеры. Тендер объявили для оснащения видеокамерами еще 61 троллейбуса», — сказали 24.kg в БТУ.

Участие в конкурсе могут принять предприниматели до 11 марта.

Отметим, что в салонах новых муниципальных автобусов и в 80 процентах маршрутных такси Бишкека тоже установлено видеонаблюдение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144952/
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