В Бишкеке 29 февраля безоблачно. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День увеличился до 11 часов 11 минут.

Единственный день, отсутствующий в невисокосном году, бывает раз в четыре года.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку группы AlmaLine;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева — на концерт группы «Аура»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет комедию «Уйти или остаться»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приготовил концерт. Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу;

открытый чемпионат Бишкека по кикбоксингу;

Кубок Федерации снукера Кыргызстана.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Международный день редких заболеваний

По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году — 29 февраля — официально получил статус Международного дня редких заболеваний. В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.

Его цель — привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.

Редкие заболевания есть в каждой области медицины. Примерно 80 процентов из них имеют генетическую природу. Всего же, по оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5-7 тысяч опасных для жизни редких заболеваний. Среди них встречаются весьма экзотические недуги: синдром кабуки (в Европе зафиксировано около 300 случаев), синдром Паллистера-Киллиана (в Европе 30 случаев), прогрессирующая костная гетероплазия, болезнь Нимана-Пика, болезнь Гоше.