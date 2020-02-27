28 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Крымская, 70, 72, отрезки улиц Можайского, Фере, Боталиева, Тулебердиева, переулок Пензенский;

9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Ганди, Жанылык, Мыскал, Жаштык, Кулиева);

9.30-11.00 — микрорайон «Кок-Жар», 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 18;

9.30-12.00 — отрезки улиц Шералиева, Чатыр-Кол;

9.30-13.00 — отрезки улиц Ак-Чолмок, 10-я, 11-я улицы;

9.30-16.00 — отрезок улицы Карадарьинской, переулок Ясенский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Кантемировской, Пархоменко, Куликовской, Наманганской, Адырской, Бельской, Азия, Орто, Жетиген, Курултай, Адигине, Хаперской, Репина, Гагарина, переулки Пишпекский, Черкесский, Берликский;

10.00-17.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас», «Кара-Жигач» (улицы Тенир-Тоо, Керегеташ, Субан-Ата);

12.00-16.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Дордой, Исакеева);

12.30-17.00 — отрезки улиц Садырбаева, Абаданова, 10-я улица;

13.30-17.30 — отрезки улиц Тугелова, Нурдина, Аксы, Актан;

14.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Шералиева, Садырбаева, Аксы, Актан, Торт-Гул, 14-15-я).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Озерное (улицы Школьная, Шоссейная, Заводская), Восток (улицы Западная, Щорса, Фрунзе), Учкун (улица Путейская), Берлик (улицы Сыдыкбаева, Фабричная), Мыкан (улица Жалгаш-Ата), Октябрьское (улицы Маркса, Первомайская, Новая, Кулатаева), Байтик (улицы Суюнбаева, Эшмамбета, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная, Раимбекова), жилмассив «Кырман» (улица Мадиева);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Новопавловка (улица Комсомольская), город Шопоков (улицы Московская, Советская, Победы);

10.00-14.00 — село Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева);

9.00-13.00 — село Сокулук (улица Токтогула);

13.00-17.00 — село Белек (улицы Токтогула, Новая, Фрунзе);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Терек, Беловодское (улицы Комарова, Школьная, Джакыпова, Победы, 50 лет Киргизии), Ак-Суу (улица Южная, 9, 11), Садовое (улицы Прогресса, Колхозная, Крупской, Шевченко, Октябрьская, Пионерская, Гагарина, Комсомольская);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Новониколаевка (улица Московская), Малтабар (улица Центральная), город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 11, 12, улица Оторбаева);

Панфиловский РЭС

13.00-17.00 — села Панфиловское (улицы Центральная, Октябрьская, Тилибалиева, Подгорная, Тихонова, Мелиораторская, Осмонова, в районе рынка «Каптал»), Джайылма (северная часть), имени Кирова, Кюрпюльдек;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Бирдик, Милянфан (улицы Ленина, Восточная, Речная), город Кант (улицы Крупской, Джакыпова, Микояна);

Чуйский РЭС