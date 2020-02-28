В Бишкеке 28 февраля без осадков. Температура воздуха ожидается +10 градусов. День увеличился до 11 часов 8 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку группы AlmaLine;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет с казку «Играем Андерсена». Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

спартакиада «Ден соолук»;

чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу;

открытый чемпионат Бишкека по кикбоксингу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Крымская, 70, 72, отрезки улиц Можайского, Фере, Боталиева, Тулебердиева, переулок Пензенский;

9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Махатмы Ганди, Жанылык, Мыскал, Жаштык, Кулиева);

9.30-11.00 — микрорайон «Кок-Жар», 6, 7, 9, 9а 10, 11, 18;

9.30-12.00 — отрезки улиц Шералиева, Чатыр-Кол;

9.30-13.00 — отрезки улиц Ак-Чолмок, 10-я, 11-я улицы;

9.30-16.00 — отрезок улицы Карадарьинской, переулок Ясенский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Кантемировской, Пархоменко, Куликовской, Наманганской, Адырской, Бельской, Азия, Орто, Жетиген, Курултай, Адигине, Хаперской, Репина, Гагарина, переулки Пишпекский, Черкесский, Берликский;

10.00-17.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас», «Кара-Жигач» (улицы Тенир-Тоо, Керегеташ, Субан-Ата);

12.00-16.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Дордой, Исакеева);

12.30-17.00 — отрезки улиц Садырбаева, Абаданова, 10-я улица;

13.30-17.30 — отрезки улиц Тугелова, Нурдина, Аксы, Актан;

14.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Шералиева, Садырбаева, Аксы, Актан, Торт-Гул, 14-15-я).

У кого намечаются тои

Айнуру Алтыбаева

Родилась в 1958 году в Оше. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Рахманберды Абдыназаров

Родился 28 февраля 1960 года в Сулюкте. Мэр города Сулюкты.

Ильяз Еркеев

Родился 28 февраля 1976 года в Кара-Куле. Мэр города Кара-Куля.

Памятные даты

Изобретен нейлон

Фото Bettmann/CORBIS. Распродажа нейлоновых чулок в Вашингтоне, 1945 год

Синтез 66-монополимера (нейлон) впервые проведен 28 февраля 1935 года Уоллесом Карозерсом, главным химиком исследовательской лаборатории американской компании DuPont. Широкой общественности об этом объявлено 27 октября 1938-го.

В 1939 году новый материал уже поступил в продажу в одном из универмагов США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день продано 5 миллионов пар этих чулок.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Николай Ефременко

Родился 28 февраля 1915 года в селе Алексеевка Бузулукского района Куйбышевской области. Один из представителей старшего поколения художников Кыргызстана.

В КР жил в 1934-1972 годах. Преподавал во Фрунзенском художественном училище.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне — 1941-1945».



С 1936-го — член Союза художников СССР.

Умер в 1972 году.