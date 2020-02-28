00:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 февраля без осадков. Температура воздуха ожидается +10 градусов. День увеличился до 11 часов 8 минут.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку группы AlmaLine;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет сказку «Играем Андерсена».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

  • спартакиада «Ден соолук»;
  • чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу;
  • открытый чемпионат Бишкека по кикбоксингу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — улица Крымская, 70, 72, отрезки улиц Можайского, Фере, Боталиева, Тулебердиева, переулок Пензенский;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Махатмы Ганди, Жанылык, Мыскал, Жаштык, Кулиева);
  • 9.30-11.00 — микрорайон «Кок-Жар», 6, 7, 9, 9а 10, 11, 18;
  • 9.30-12.00 — отрезки улиц Шералиева, Чатыр-Кол;
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Ак-Чолмок, 10-я, 11-я улицы;
  • 9.30-16.00 — отрезок улицы Карадарьинской, переулок Ясенский;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Кантемировской, Пархоменко, Куликовской, Наманганской, Адырской, Бельской, Азия, Орто, Жетиген, Курултай, Адигине, Хаперской, Репина, Гагарина, переулки Пишпекский, Черкесский, Берликский;
  • 10.00-17.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас», «Кара-Жигач» (улицы Тенир-Тоо, Керегеташ, Субан-Ата);
  • 12.00-16.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Дордой, Исакеева);
  • 12.30-17.00 — отрезки улиц Садырбаева, Абаданова, 10-я улица;
  • 13.30-17.30 — отрезки улиц Тугелова, Нурдина, Аксы, Актан;
  • 14.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Шералиева, Садырбаева, Аксы, Актан, Торт-Гул, 14-15-я).

У кого намечаются тои

Айнуру Алтыбаева

Родилась в 1958 году в Оше. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Рахманберды Абдыназаров

Родился 28 февраля 1960 года в Сулюкте. Мэр города Сулюкты.

Ильяз Еркеев

Родился 28 февраля 1976 года в Кара-Куле. Мэр города Кара-Куля.

Памятные даты

Изобретен нейлон

Bettmann/CORBIS
Фото Bettmann/CORBIS. Распродажа нейлоновых чулок в Вашингтоне, 1945 год

Синтез 66-монополимера (нейлон) впервые проведен 28 февраля 1935 года Уоллесом Карозерсом, главным химиком исследовательской лаборатории американской компании DuPont. Широкой общественности об этом объявлено 27 октября 1938-го.

В 1939 году новый материал уже поступил в продажу в одном из универмагов США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день продано 5 миллионов пар этих чулок.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Николай Ефременко

Родился 28 февраля 1915 года в селе Алексеевка Бузулукского района Куйбышевской области. Один из представителей старшего поколения художников Кыргызстана.

В КР жил в 1934-1972 годах. Преподавал во Фрунзенском художественном училище.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне — 1941-1945».

С 1936-го — член Союза художников СССР.

Умер в 1972 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144913/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются сильные осадки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки
Дело по&nbsp;Кой-Ташу. Кто из&nbsp;сторонников Атамбаева пошел на&nbsp;сделку со&nbsp;следствием Дело по Кой-Ташу. Кто из сторонников Атамбаева пошел на сделку со следствием
Сборы в&nbsp;школах. С&nbsp;родителей требуют деньги на&nbsp;экзамены, праздники, &laquo;Умную школу&raquo; Сборы в школах. С родителей требуют деньги на экзамены, праздники, «Умную школу»
Казахстанцы сделали фото на&nbsp;площади Ала-Тоо с&nbsp;плакатом &laquo;Верните голову Кенесары&raquo; Казахстанцы сделали фото на площади Ала-Тоо с плакатом «Верните голову Кенесары»
Бизнес
Внимание, аукцион. На&nbsp;продажу выставлено нежилое помещение в&nbsp;селе Ленинском Внимание, аукцион. На продажу выставлено нежилое помещение в селе Ленинском
Кадыр Маликов: Банк должен быть заинтересован в&nbsp;том, чтобы было больше богатых Кадыр Маликов: Банк должен быть заинтересован в том, чтобы было больше богатых
Где приобрести и&nbsp;как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; без комиссии? Где приобрести и как пополнить карту «Тулпар» без комиссии?
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; обеспечило интернетом 1&nbsp;тысячу 107 сел страны ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило интернетом 1 тысячу 107 сел страны
28 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 февраля, четверг
23:51
Определены самые популярные смартфоны 2019 года
23:28
Водитель маршрутки выехал на встречку. Его отстранили от работы до 5 марта
23:09
Сооронбай Жээнбеков рассказал об улучшении условий для мигрантов в России
23:03
Российская фигуристка, которая зажигает не только на льду
23:01
Сооронбай Жээнбеков: Недопустимо искажать историю Второй мировой войны