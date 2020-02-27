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Общество

Реформа патрульной милиции в Бишкеке. Почему суд вмешивается в работу комиссии?

«Решение Первомайского районного суда Бишкека абсурдно и ставит под угрозу реформу патрульной милиции», — заявил 24.kg член комиссии по отбору сотрудников в УПСМ Азамат Акенеев.

Он прокомментировал решение суда о признании недействительным итогов конкурса на должность заместителя начальника новой службы.

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Напомним, в суд обратился экс-замглавы УОБДД Мирлан Чалыбаев. Он претендовал на должность заместителя начальника УПСМ. Однако по итогам собеседования члены конкурсной комиссии большинством голосов не поддержали его кандидатуру.

«Я нахожусь в полнейшем недоумении с того момента, как узнал о решении суда. Чалыбаев участвовал в конкурсе, произвел хорошее впечатление на членов комиссии, но мы посчитали, что другой кандидат сильнее и лучше справится с поставленными задачами по реформированию Патрульной службы милиции и превращению ее в орган, которому будут доверять граждане с принципиально иными функциями и задачами, чем старое УОБДД. Почему судья решил, что может вмешиваться в наши решения? Как этот иск вообще мог быть принят к производству?» — недоумевает Азамат Акенеев.

По его словам, законных оснований для удовлетворения иска Мирлана Чалбаева у суда нет. Член комиссии отметил, что пилотный проект по реформе Патрульной службы милиции проводится по личному поручению Совета безопасности и президента.

Не могу объяснить это решение ничем другим, кроме того, что судья по каким-то причинам, не связанным с соблюдением законности, решил сорвать реализацию проекта.

Азамат Акенеев

«Мы внимательно мониторим деятельность новой службы. Есть еще много недоработок, неизбежных при создании полностью нового органа. Но практически прекратились жалобы со стороны граждан на действия сотрудников новой службы. Раньше, при старом УОБДД, их были десятки в день. Нет негативных отзывов и в соцсетях. Сейчас разворачивается такая же реформа ГУОБДД по всей стране. Но есть много людей, в том числе и в самом ведомстве, которые рады сорвать этот процесс, вернуть старые коррупционные схемы и взяточников на дороги. Вот им это решение суда как бальзам на душу», — подчеркивает Азамат Акенеев.

На вопрос, почему он считает решение суда незаконным и необъективным, он ответил: «Для меня достаточно одного факта. Суд шел несколько месяцев. Чалыбаев жаловался на незаконное решение комиссии. Можете себе представить, за все это время ни один член комиссии, включая председателя, не был вызван в суд, чтобы установить, что там на самом деле произошло? Это что за судебный процесс такой? Как судья Зарема Бейшеева смогла определить, почему и каким образом члены комиссии приняли решение, даже не узнав нашего мнения. Разве суд не должен пытаться выслушать обе стороны? Мы узнали о решении суда из СМИ. Разве это нормально?» — недоумевает Азамат Акенеев.

Комиссия подала апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд.

«Если он примет законное решение, а для этого ему надо будет просто выслушать обе стороны, то негативные последствия будут минимальны. Если же суды и дальше продолжат играть на руку тем, кто хочет сорвать реформу, то, боюсь, и другие, непрошедшие старые сотрудники УОБДД начнут подавать такие же иски», — опасается член комиссии.

Новая служба не сможет спокойно работать. Будет сорвано внедрение УПСМ по другим городам и регионам. Люди потеряют только было начавшее проявляться доверие к реформе.

Азамат Акенеев

Он также добавил, что члены комиссии обратились в дисциплинарную комиссию при Совете судей с просьбой рассмотреть действия судьи Заремы Бейшеевой по этому делу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144902/
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