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Общество

В Бишкеке 150 домов оказались в парковой зоне: жители обвиняют чиновников

150 домов в жилмассиве «Мурас Ордо», расположенном в Первомайском районе Бишкека, оказались в парковой зоне. Об этом на пресс-конференции сообщили местные жители.

По их словам, городские чиновники, нарушив постановление мэрии города № 196, незаконно выделили под строительство домов участки в жилмассиве.

«Этот участок должен был быть парковой зоной. Но, несмотря на это, в 2005 году местные чиновники выделили незаконно 339 участков земли. Почти все из них получили сами чиновники и их родственники», — сообщил адвокат Памир Суранбаев.

По словам местной жительницы Атыркуль Омурзаковой, руководство жилмассива решило воспользоваться ситуацией и продало участки третьим лицам.

«Я лично купил участок у начальника МТУ № 16 Кыдырмы Абакирова, кто-то купил у чиновника из архитектуры, кто-то у акима или сотрудника мэрии. Все участки были куплены по цене от $600 до $1 тысячи за сотку. Тогда нам сказали, что государство ввело мораторий на оформление домов, поэтому документы получим только через три года. Теперь к нам заявились владельцы с Красной книгой. Если это парковая зона, то тогда откуда у них документы? Они теперь с нас требуют выкупать участки за $15 тысяч», — рассказала Атыркуль Омурзакова.

Владельцы документов на участок обратились в суд. Первомайский суд поддержал их, приняв решение сносить все дома в случае невыплаты за участок.

«Суд поддержал тех, у кого фальшивые документы. Ни у нас, ни у них нет законных прав на землю. Если бы земля была законной, мы бы купили у них. Если сносить, пусть сносят и сделают парковой зоной», — заявила Атыркуль Омурзакова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144892/
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